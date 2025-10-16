Tipps von der Expertin: Stresssignale erkennen und richtig handeln

„Na, im Stress“? oder „Stress mich nicht!“. Die beliebten Floskeln aus Gesprächen im Alltag zeigen: Stress empfindet jeder – die eine nur in arbeitsreichen Phasen, der andere sieht kein Entkommen aus dem Hamsterrad. Die Wissenschaft weiß: Stress ist nicht gleich Stress. Ob und wie viel Stress man selbst erlebt und empfindet, hat viel mit dem Alter, der aktuellen Lebensphase, aber auch mit genetischen Faktoren zu tun. Wie aber finde ich heraus, welches Stress-Level noch gesund ist und wann Stress zum Problem wird? „Es sind oft nicht einzelne Ereignisse, an denen ich das festmachen kann, sondern dass sich problematisches Erleben und Verhalten immer häufiger wiederholt“, sagt Eva Peters, die sich seit 25 Jahren mit dem Thema Stress beschäftigt. „Dann habe ich zum Beispiel das Gefühl, ich stehe mit dem Rücken zur Wand und kann das nicht mehr ändern.“

An welchem Punkt spürt man, dass etwas nicht stimmt? Peters ist Professorin für Psychoneuroimmunologie und Fachärztin für Psychosomatische Medizin am Universitätsklinikum Gießen. Zuvor behandelte sie in ihrer „Stresssprechstunde“ an der Berliner Charité über viele Jahre Patienten mit stressbedingten Krankheiten. In ihrem neuen Buch „Stress verstehen“ (C.H.Beck, 18 Euro) beleuchtet die Medizinerin unter anderem die Frage, warum und wie Stress auf Körper und Seele wirkt und was das mit dem Krank- und Gesundwerden zu tun hat. Was einem selbst guttut und was nicht, wissen viele Patienten meist ziemlich gut, weiß Peters aus Erfahrung. An welchem Punkt spürt man also, dass etwas nicht stimmt? Sie nennt fünf Beispiele (siehe unten). Erkennt man solche Symptome bei sich selbst, geht es laut Peters um die Frage, ob die Stressbelastung wieder aufhören dürfte – etwa nach einer Prüfungsphase oder einer akuten Belastung. Wenn nicht, sei es an der Zeit, das als positive Herausforderung zu sehen, etwas zu verändern. „Wir sollten vom negativen Wort ,müssen’ weg“, rät sie. Neben der Erkenntnis „Da läuft etwas schief“ braucht es auch einen festen Plan, etwas zu ändern, und ein Umfeld, das einen unterstützt. Peters vergleicht es mit der Mammutaufgabe, mit dem Rauchen aufzuhören. Manche schaffen das gut allein, andere, die nicht gelernt hätten, Konflikte auszuhalten und kein stabiles soziales Umfeld hätten, bräuchten häufig professionelle Unterstützung. Doch was genau hilft, chronischen Stress abzubauen? Das komme auf das konkrete Problem an, sagt Peters. „Das reicht vom Erlernen einer Entspannungstechnik bis hin zu einer Psychoanalyse, bei der ich mich dreimal die Woche bei einem Psychotherapeuten auf die Couch lege.“ Viele Menschen tun sich jedoch schwer, sich die stressauslösenden Probleme einzugestehen. Denn an Konflikten im Job, in der Beziehung oder beim Geldausgeben hänge oft ein Rattenschwanz an nötigen Schritten, um wirklich etwas zu verändern. „Ein Prozess, der Zeit braucht. Das kann bedrohlich wirken.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ©Susanne Schleyer / autorenarchiv.de Eva Peters hilft Patienten aus dem Stress-Hamsterrad.

Stress-Signale: 5 Anzeichen für Stress Ich wache häufig morgens früher auf und fühle mich immer noch gerädert.

Ich habe den Teller mit gesundem Essen vor mir, aber greife immer öfter auch zu ungesunden Snacks oder trinke ein paar Gläser Alkohol.

Ich lasse meinen Sport, der mir guttut, immer häufiger ausfallen, weil ich zu viele andere Termine habe.

Ich bekomme bei meinen Alltagsaufgaben, etwa am Schreibtisch, Verspannungen und Schmerzen.

Ich bin reizbarer, was mir auch mein Umfeld spiegelt.