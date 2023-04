Warum man an der Med Uni Graz jetzt Teddybären behandelt

Lieblingsplüschtiere sind an der Medizinischen Universität Graz herzlich willkommen. Das Teddybär-Krankenhaus öffnet in Kürze wieder seine Türen. Die dazugehörigen Teddy-Docs, Studierende der Humanmedizin an der Med Uni Graz, warten darauf, Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren auf spielerische Art und Weise den Ablauf eines Arztbesuches bzw. eines Besuches im Krankenhaus zu erklären. Und ihnen so Ängste zu nehmen.

Dabei werden die Lieblingsplüschtiere der kleinen Besucherinnen und Besucher untersucht und behandelt. Die Begleiter dürfen tatkräftig mithelfen.

Wie im echten Leben folgt auf die Aufnahme das Anamnesegespräch, die Diagnose sowie die Behandlung. Allerdings sollen die Kinder den Teddy-Docs nicht nur über die Schulter schauen, sondern auch Verbände anlegen, Operationen durchführen oder Spritzen verabreichen.

Den Abschluss bildet ein Besuch in der Teddybären-Apotheke, wo die jungen Begleiterinnen und Begleiter die richtige "Medizin" für den Kuschelfreund abholen können.

Zeit: Montag, 24. April bis Mittwoch, 26. April 2023 von 14.00 bis 16.30 Uhr (ohne Anmeldung)

Ort: Aula der Med Uni Graz, Neue Stiftingtalstraße 6, 8010 Graz

Der Eintritt ist frei!