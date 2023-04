Vorsorgliche Entfernung der Eierstöcke: Was Frauen wissen sollten

Langzeitergebnisse

Die Forschenden des Forschungszentrums der dänischen Krebsgesellschaft in Kopenhagen stellten außerdem fest: Patientinnen, denen die Eierstöcke während des Übergangs vom gebärfähigen Alter in die Wechseljahre entfernt wurden, wiesen in den zwanzig Folgejahren ein höheres Sterberisiko auf. Für die Gruppe der Über-65-Jährigen wurden dies nicht dokumentiert.

Den Autorinnen und Autoren warnen vor einer vorschnellen Eierstockentfernung – insbesondere bei Frauen ohne erhöhtes Krebsrisiko.

"Die Studienergebnisse stützen die aktuellen Empfehlungen für die Erhaltung der Eierstöcke bei Frauen vor der Menopause, die kein hohes Risiko für Eierstockkrebs haben", kommentiert der US-Gynäkologe Monte Swarup, er war nicht an der Untersuchung beteiligt, die Studie gegenüber der Online-Plattform Healthline.

Genaue Planung

"Die Entscheidung, die Eierstöcke zu entfernen, hängt von mehreren patientenspezifischen Faktoren ab. Wenn die Patientin ein hohes Risiko für Eierstockkrebs hat, kann eine Operation das Risiko senken", so Swarup.

Jede Behandlung müsse individuell auf die Patientin zugeschnitten sein und "ihre Diagnose, Vorteile und Risiken berücksichtigen", sagt auch Reproduktionsmedizinerin Asima Ahmad.

Bei Frauen vor der Menopause könnten so ein abrupter Abfall des Östrogenspiegels und eine damit einhergehende frühe Menopause vermieden werden. Der bei vorzeitigen Wechseljahren viel zu früh eintretende Hormonmangel kann sich zusätzlich negativ auswirken: Wissenschaftliche Daten legen nahe, dass diese Frauen, wenn sie keine Hormonersatztherapie erhalten, ein erhöhtes Risiko für Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz haben.