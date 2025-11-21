Wird man der Grippe bald mit einer Tablette vorbeugen können?

Bei jährlichen Influenza-Wellen und oft geringer Beteiligung an Impfungen ist wohl jedes zusätzlich wirksame Mittel recht, um Erkrankungen zu verhindern. Vor wenigen Tagen hat der US-Pharmakonzern MSD bekanntgegeben, das kalifornische Biotech-Unternehmen Cidara für bis zu 7,9 Mrd. Euro zu kaufen. Es geht um die bisher erfolgreiche Entwicklung eines lang wirksamen Influenza-Präventionsmittels, das keine Vakzine ist.

Der Clou, der dem Pharma-Riesen Merck, Sharp und Dohme die Milliardensumme wert ist, steckt in "CD388". Es handelt sich dabei um eine neue Form eines Arzneimittels gegen eine Viruserkrankung. Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben den alten Anti-Influenza-Wirkstoff Zanamivir mit der "Schwanzregion" von humanen Antikörpern verbunden. Auf einem solchen Antikörperfragment steckt eine Vielzahl von Zanamivir-Partikeln. Während der biotechnologisch hergestellte Antikörperteil (Fc-Region) vor allem eine lange Halbwertszeit im Körper vermitteln soll, entfaltet der Zanamivir-Wirkstoff seinen Effekt gegen Influenza A- und Influenza B-Viren.

Alter Wirkstoff in neuer Formulierung "CD388" ist ein neues, vielfach wirksames Konjugat aus Zanamivir, das stabil an einen Fc-Teil eines humanen Immunglobulins mit einer langen Halbwertszeit zur Verhinderung der Influenza gekoppelt ist", hieß es in einem Studienbericht in Clinical Infectious Diseases im Oktober dieses Jahres. In der Studie war das Prinzip für die Wirkung des Medikaments an einigen Dutzend gesunden Probanden getestet worden, die später künstlich (Nasenspray) einer Influenza-Infektion ausgesetzt wurden. Der antivirale Wirkstoff Zanamivir ist an sich alt. Er gehört zu den sogenannten Neuraminidasehemmern. Sie wurden um die Jahrtausendwende auf den Markt gebracht und sollten sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung der Influenza eingesetzt wird. Neuraminidase-Hemmer blockieren das Enzym Neuraminidase auf der Oberfläche der Viren und verhindern ihre Freisetzung aus infizierten Zellen. Zanamivir wurde als Trockenpulver zum Inhalieren formuliert, das zweite derartige Medikament mit dem Wirkstoff Oseltamivir gab es in Tablettenform. Beide Medikamente sollten so früh wie möglich, bei den ersten Anzeichen einer Grippe, angewendet werden. Ein Effekt trat vor allem mit einer etwas verkürzten Krankheitsdauer bei Verwendung als Therapeutikum ein. Es gab aber auch starke Zweifel an der Wirksamkeit. Das neue Prinzip mit dem Konjugat des Antikörper-Fragments mit dem synthetischen Wirkstoff zielt hingegen auf die Prävention der Influenza ab. Dazu gibt es bisher vielversprechende Informationen aus einer Placebo-kontrollierten Studie der Phase II. Dabei wurde die einmalige Injektion von 150 Milligramm, 300 Milligramm, 450 Milligramm des Wirkstoffes oder ein Placebo in Gruppen von jeweils etwas weniger als 1.200 Probanden untersucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Studie bekamen das Medikament oder das Placebo vor Beginn der Influenza-Saison und wurden 24 Wochen lang überwacht. Etwaige Influenza-Erkrankungen wurden per Labor und laut den klinischen Symptomen diagnostiziert.