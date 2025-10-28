Herbstwelle in Österreich: Ist Covid nur noch eine Erkältung?

Die Zahl der Menschen, die derzeit mit grippalen Infekten und Covid in Krankenstand sind, bleibt auf hohem Niveau. 72.897 Menschen waren in Kalenderwoche 43 wegen grippaler Infekte bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) krankgemeldet. Weitere 3.981 Menschen waren wegen einer Covid-Infektion im Krankenstand.

Die Dunkelziffer liegt vermutlich höher, auch weil Covid seit Juli 2023 keine meldepflichtige Erkrankung mehr ist. Aber ist die Erkrankung tatsächlich harmloser geworden? Wer soll sich überhaupt noch testen und wie steht es um Long Covid? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen. Ist Covid eine harmlose Erkältungskrankheit geworden? Die Symptome bei einer Covid-Infektion können sehr unterschiedlich ausfallen. Während manche nur leichte Erkältungszeichen wie Husten, Schnupfen und Heiserkeit haben, leiden andere unter Fieber und Abgeschlagenheit und erkranken schwerer. Auch schwere Verläufe, bei denen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden müssen, sind weiterhin möglich, wenn auch selten geworden. „Covid hat ein sehr breites Symptomspektrum. In manchen Fällen führt die Infektion nach wie vor zu einer sehr schweren Erkrankung, wo Patienten zwei bis drei Wochen bettlägerig sind bis hin zu Hospitalisierungen“, sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien. Aus diesem Grund zählt Covid als eigene Kategorie, wie auch Grippe und RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus). „Covid ist gekommen, um zu bleiben, und hat sich in die Reihe der respiratorischen Viren (Viren, die Atemwegserkrankungen auslösen, Anm.) eingeordnet, die saisonal verstärkt auftreten. Das Virus ist als eigene Entität zu sehen und zählt nicht zu den allgemeinen Erkältungsviren“, so Redlberger-Fritz.

Soll man sich bei Symptomen noch testen? Eine Testpflicht, wie es sie während der Pandemie gab, gibt es nicht mehr. Für die meisten hat das Ergebnis, ob es sich bei einer Infektion, um SARS-CoV-2 oder ein anderes Virus handelt, keine Konsequenz. Allerdings ist der Test für all jene sinnvoll, die an einer Grunderkrankung leiden, etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes oder andere chronische Erkrankungen. Sie haben ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und können mit dem antiviralen Medikament Paxlovid behandelt werden. Dieses erhält man jedoch nur, wenn man einen positiven Covid-Test vorweisen kann. „Auch, wer andere nicht anstecken möchte, für den ist es durchaus sinnvoll, sich bei Symptomen testen zu lassen. Die Tests sind relativ einfach zu besorgen und durchzuführen“, so Redlberger-Fritz. Wie oft kommt Paxlovid noch zum Einsatz? Das Medikament wird nach wie vor Risikopersonen verabreicht, insbesondere immungeschwächten, vorerkrankten Personen oder älteren Menschen. Das Mittel behindert die Vermehrung des Virus im Körper und wird in Tablettenform eingenommen. „Bis Risikopersonen das Medikament erhalten – es besteht Test-Pflicht und oft muss es bestellt werden –, vergeht meist Zeit“, betont Redlberger-Fritz. Das Medikament sollte idealerweise innerhalb von fünf Tagen nach einer bestätigten Infektion an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eingenommen werden. Schneller geht es im Krankenhausbereich, wenn Patienten mit einer Covid-Infektion aufgenommen werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © MedUni Wien/Felicitas Matern Virologin Monika Redlberger-Fritz.