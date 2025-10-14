Aktuelle Covid-Variante zeigt sich vor allem an einem Symptom

83.418 Menschen waren in der Kalenderwoche 41 (6.10. bis 12.10.2025) bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) aufgrund von grippalen Infekten krankgemeldet. 4.033 hatten eine positiven Covid-Test. Das sind deutlich weniger als im selben Zeitraum vor einem Jahr – damals waren 15.252 mit Covid im Krankenstand. Zum Vergleich: Grippale Infekte sorgten vor einem Jahr für 95.140 Krankenstandsmeldungen. Da Covid-19 seit 1. Juli 2023 keine meldepflichtige Erkrankung mehr ist und die Tests privat zu zahlen sind, ist davon auszugehen, dass mehr Menschen infiziert sind. Allerdings sind die Verläufe der aktuell vorherrschenden Variante mild und bei den meisten kaum von einem grippalen Infekt zu unterscheiden. Laut den Sentinel-Zahlen, einem weiteren System zur Überwachung respiratorischer Viren in Österreich, steigen die Covid-Zahlen derzeit nicht weiter an, sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien. "Wir sind nach wie vor in einer Covid-Welle, aber haben eine Art Plateauphase erreicht. Noch gehen die Zahlen aber nicht zurück. 31 Prozent aller nachgewiesenen Atemwegsviren sind derzeit Covid-Viren", betont die Medizinerin. Ebenfalls sehr häufig, aber leicht rückläufig sind laut Redlberger-Fritz Infektionen mit Rhinoviren. Diese Virengruppe zählt zu den häufigsten Auslösern von Erkältungen. Sie befallen vor allem die Schleimhäute der oberen Atemwege, insbesondere die Nase und den Rachen.

Wie "Frankenstein": Aktuell Variante ist Mischprodukt früherer Varianten Eine Viruslinie, die derzeit für Erkrankungen sorgt, ist „Stratus“, auch XFG genannt. Sie hat auch den Beinamen „Frankenstein“-Variante, da sie sich wie das namensgebende Monster aus dem bekannten Film aus unterschiedlichen Teilen zusammensetzt. Ihr genetischer Aufbau ist ein Mischprodukt mehrerer Omikron-Subvarianten, nämlich LF.7 und LP.8.1.2. Redlberger-Fritz betont allerdings, dass alle neuen Covid-Varianten sogenannte Rekombinanten sind, das heißt, sie setzen sich aus Teilen vorhergehender Viruslinien zusammen. Die Variante ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich rasch verbreitet, allerdings ist sie nicht so gefährlich wie frühere Varianten. Derzeit gibt es keine Hinweise, dass Stratus zu schwereren Krankheitsverläufen führt als frühere Omikron-Varianten. Laut WHO und dem deutschen Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Sterblichkeit nicht höher als bei anderen Varianten. Stratus gilt als „Variante unter Beobachtung“ – ein erhöhtes Risiko für die öffentliche Gesundheit wird aus aktueller Sicht nicht erwartet.

Häufiges Symptom ist Heiserkeit Vor allem ein Symptom dürfte bei der Variante besonders häufig auftreten: Viele berichten von Heiserkeit. Sie wird in der Regel durch eine Reizung oder Entzündung der Stimmbänder ausgelöst. Wenn die Stimmbänder anschwellen, austrocknen oder nicht mehr frei schwingen können, klingt die Stimme rau, belegt oder bricht ganz weg. Allerdings tritt Heiserkeit beispielsweise auch bei grippalen Infekten oder bei Grippe auf und lässt nicht eindeutig auf eine Covid-Infektion rückschließen. Das gilt auch für die weiteren typischen Covid-Symptome, die aktuell auftreten: Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen und Abgeschlagenheit. Virologin Monika Redlberger-Fritz sieht keine besonders charakteristischen Kennzeichen der aktuellen Variante: "Die Symptome können sehr unterschiedlich sein, von leichtem Halskratzen bis hin zu einem schweren Infekt und leichten Hospitalisierungen. Wir sehen aber momentan, dass es wenige Fälle gibt, die eine Spitalsaufnahme erfordern. Das liegt daran, dass nahezu alle Menschen in Österreich schon mindestens einmal mit dem Virus in Kontakt waren oder bereits geimpft sind."