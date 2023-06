Von wem die meisten Covid-Infektionen ausgingen

Schulschließungen waren während der Pandemie in vielen Ländern ein Mittel um die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus einzudämmen. Die Maßnahme sorgte aber auch für viel Unverständnis und wurde unter anderem als übertrieben tituliert. Die Frage, wie sehr Kinder überhaupt Treiber des Infektionsgeschehens waren, spaltete Bevölkerung und Experten. Eine aktuelle, in JAMA Network Open veröffentlichte Studie untermauert jetzt die Argumente der Befürworter von Schulschließungen und Hygienemaßnahmen. Dies berichtete das "Center for Infectious Disease Research and Policy" (SIDRAP) der University of Minnesota.