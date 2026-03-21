Warum wir öfter Vögeln beim Zwitschern zuhören sollten

Zwitschernde Vögel, das Rauschen eines Baches oder Blätterrascheln – viele Menschen empfinden Naturgeräusche als beruhigend. Doch sind diese Effekte nur subjektives Wohlgefühl oder lassen sie sich auch wissenschaftlich messen? Die Studienlage ist erstaunlich gut. In zahlreichen Labor- und Feldstudien zeigt sich: Menschen, die Naturgeräuschen ausgesetzt sind, haben signifikant niedrigere Herzfrequenzen und Blutdruckwerte. Auch die Atmung wird ruhiger, und physiologische Stressmarker wie Cortisol oder Adrenalin nehmen ab. „Es konnte mehrfach gezeigt werden, dass Naturgeräusche entspannende Effekte haben. Vor allem Vogelgezwitscher ist sehr gut untersucht und wird so gut wie immer sehr positiv erlebt. Es sorgt für ein Erholungsgefühl. Auch das Geräusch fließenden Wassers ist für die meisten positiv besetzt“, sagt Daniela Haluza, Umweltmedizinerin an der Medizinischen Universität Wien. Eine Studie dazu stammt vom deutschen Max-Planck-Institut für Bildungsforschung: 295 Teilnehmende hörten sechs Minuten lang entweder typische Verkehrsgeräusche oder Vogelgesang und beantworteten Fragebögen. Das Ergebnis: Zumindest bei gesunden Menschen können Ängstlichkeit und Paranoia abnehmen, wenn sie Vogelgesang hören. Verkehrslärm dagegen verschlechterte den psychischen Zustand der Befragten und konnte depressive Zustände sogar verschlimmern.

Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit Der Effekt vieler Geräusche sei evolutionsbiologisch bestimmt. Vogelgesang vermittle etwa ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und lenkt von psychischen Belastungen ab. Verstummen Vögel plötzlich, reagiert unser Nervensystem hingegen aufmerksam – ein uraltes Warnsignal, dass Raubtiere sich nähern. Auch starker Wind werde als bedrohlich und dadurch nicht entspannend wahrgenommen. „Diese Zuschreibungen passieren unbewusst. Anders als unsere Augen, die wir bewusst schließen und uns so von visuellen Reizen abschirmen können, sind unsere Ohren im Normalfall immer ,offen’. Selbst im Schlaf nehmen wir Geräusche wahr. Das macht unseren Hörsinn zu einem besonders wichtigen und zugleich sensiblen Sinn für unser Wohlbefinden“, betont Haluza. Angenehme Naturklänge können beruhigend wirken, während dauerhafter Lärm unser Stresssystem aktiviert, selbst dann, wenn wir ihn nicht bewusst wahrnehmen. Chronischer Straßenlärm ist etwa ein klar belegter Gesundheitsstressor. Dauerhafte Geräuschbelastung erhöht Stresshormone, Blutdruck und das Risiko für Herz-Kreislauf Erkrankungen, begünstigt Schlafstörungen, Reizbarkeit und psychische Erschöpfung. Der Körper bleibt in permanenter Alarmbereitschaft – eine moderne Form der „Fight or Flight“-Reaktion, ohne Möglichkeit zur Flucht.

Akustische Erholung Naturgeräusche bilden hier den Gegenpol: Sie geben dem Nervensystem die Chance, herunterzufahren und sich zu regenerieren. In Laborexperimenten zeigen sich erste messbare Effekte bereits nach fünf Minuten. Das erklärt, warum auch kleine Rituale – etwa fünf Minuten Naturklänge oder ein beruhigendes Lieblingslied – im stressigen Alltag helfen können. Ist der Körper einmal entspannt, hält dieser Zustand oft noch eine Weile an. Zudem gibt es Hinweise, dass regelmäßige akustische Erholung, etwa mithilfe von Apps oder bewussten Naturaufenthalten, langfristig gesundheitsfördernd wirken kann. Studien legen nahe, dass vor allem Menschen mit hoher Naturverbundenheit stärker von Naturreizen profitieren. Naturklänge sprechen das Nervensystem oft besonders direkt an, ohne bewusstes „Zuhören“. Im Sound Healing werden sie als niederschwellige Entspannungshilfe eingesetzt. Es beschreibt die Arbeit mit Musik, Klängen und Geräuschen, die einen positiven Einfluss auf Körper und Geist haben können. „Es geht um heilsame Klänge, die uns ausgleichen, aktivieren oder beruhigen – je nachdem, was der Mensch in diesem Moment braucht. Dabei kann es sich um Naturklänge handeln, etwa das Rauschen von Blättern oder Wind, ebenso wie um gezielt eingesetzte Klanginstrumente oder die menschliche Stimme“, sagt Psychologin Brigitte Lausecker. Therapeutische Geräusche in der Praxis Für Sound Healing in ihrer Praxis verwendet sie vor allem Naturmaterialien wie Holz, Bambus, Kokosnüsse, Steine oder Rasseln. Auch verschiedene Begleitinstrumente, die der Natur nachempfunden sind, wie ein Regenstab oder eine Ocean Drum, ein Instrument, das den Klang von Meereswellen imitiert, kommen zum Einsatz. Lausecker: „Viele dieser Klänge ahmen Elemente nach, die wir aus der Natur kennen. Sie wirken nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den mental-emotionalen Zustand. Beim Sound Healing geht es weniger um konkrete Krankheitsbilder, sondern um Themen wie Loslassen, innere Unruhe, Stress oder Schlafprobleme, die im Alltag sehr präsent sind, ohne gleich krankheitswertig zu sein. Es kann dabei helfen, ausgeglichener zu werden.“