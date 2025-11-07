Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mehr Grün im öffentlichen Raum steht bei psychischen Störungen mit einem geringeren Risiko einer Einlieferung ins Krankenhaus in Zusammenhang. Das zeigt eine Studie der Monash University unter der Leitung von Shandy Li und Yuming Guo. Die Experten haben Daten von sieben Ländern über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten analysiert. Ist Grün lokal vorhanden, verringert sich die Anzahl der Einlieferungen ins Krankenhaus um sieben Prozent, heißt es. Details sind in BMJ publiziert.

Kein einheitliches Bild Dieser Zusammenhang ist mit neun Prozent bei Substanzgebrauchsstörungen stärker ausgeprägt. Auch bei psychotischen Störungen mit sieben Prozent und Demenz mit sechs Prozent ist ein größerer Zusammenhang nachgewiesen worden. Die Verbindungen fallen jedoch bei unterschiedlichen Ländern und Erkrankungen durchaus anders aus. Brasilien, Chile und Thailand weisen bei den meisten psychischen Störungen einheitlich einen schützenden Zusammenhang nach. In Australien und Kanada hingegen steht das Grün mit einem moderat erhöhten Risiko bei allen psychischen Erkrankungen und bei mehreren spezifischen Störungen in Zusammenhang. Die Studie kommt daher zu dem Ergebnis, dass diese schützende Wirkung für die psychische Gesundheit mit mehr Kontakt mit einem grünen Umfeld zunimmt. Einen genauen Grenzwert dafür gibt es aber noch nicht.

Große Untersuchung Für die Studie sind psychische Störungen aus allen Ursachen und sechs spezifische Kategorien untersucht worden: Psychotische Störungen, Substanzgebrauchs-, Stimmungs-, Verhaltensstörungen, Demenz und Angstgefühle. Das Grün wurde mittels des normalisierten differenzierten Vegetationsindex, also mittels zuverlässiger Satelliten-Daten ermittelt. Zudem wurden zahlreiche weitere Faktoren wie Bevölkerungszahlen, Geschlecht oder Alter berücksichtigt. Der schützende Effekt erweist sich im städtischen Umfeld als am stärksten. Hier wären pro Jahr geschätzte 7.712 Einlieferungen ins Krankenhaus durch mehr Kontakt mit einem grünen Umfeld möglicherweise vermeidbar, so die Fachleute. Es zeigt sich zudem, dass Klima- und Wetterbedingungen eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie Grünflächen genutzt und wahrgenommen werden.