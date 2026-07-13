Chronische Entzündungen sind wie ein Feuer im Körper, das nicht erlischt - ein Zustand, der eine ernste Gefahr für die Gesundheit bedeutet. Um den Gleichgewichtszustand im Gewebe optimal wiederherzustellen, sollte die Entzündung unterdrückt und die Heilung der Entzündung gefördert werden. Aktuell fehlt es aber an Medikamenten, die beide Effekte gezielt kombinieren können. Der Lipidforscher Andreas Koeberle sieht in Vitamin E einen Schlüssel dafür, teilte die Uni Graz mit. Chronische Entzündungen werden mit einer breiten Palette von Erkrankungen in Verbindung gebracht - von der Bildung von Plaques in den Arterien, die zur Arteriosklerose führen, über die Herzinsuffizienz bis hin zur Entstehung der Insulinresistenz und Neuropathien. „Therapien zielen meistens darauf ab, das Fortschreiten der Inflammation zu blockieren. Für eine langfristige Heilung muss sie aber vollständig aufgelöst werden“, betonte Koeberle, vom Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, am Montag.

Doppelte Wirkung Koeberle und sein Team aus Graz, Innsbruck, Anger, Jena und Neapel haben nach Wirkstoffen gesucht, die das Potenzial haben, sowohl entzündungshemmend zu wirken als auch eine bestehende Inflammation aufzulösen - und sind in der Gruppe der langkettigen Vitamin-E-Metabolite (LCM) fündig geworden. „Dieses Molekül hat die gesuchte doppelte Wirkung auf entzündungssteuernde Botenstoffe“, so Koeberle. In ersten Studien zeigte sich, dass das gefundene Molekül die Anzahl entzündlicher Immunzellen in einem Mausmodell reduzieren konnte, ohne dabei wichtige Heilungsprozesse zu stören. Es regt Makrophagen, die „Aufräumzellen“ des Körpers, dazu an, abgestorbene Zellen effizienter zu beseitigen, und unterstützt die Umstellung des Immunsystems von Angriff auf Heilung. In Studien mit menschlichen Immunzellen und einem Mausmodell für Entzündungen zeigte sich, dass diese Moleküle auch die Ferroptose - eine Art von Zelltod, die zur Entzündungsreaktion beitragen kann - schützt.