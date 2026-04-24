Mammografien sind die häufigsten bildgebenden Früherkennungsuntersuchungen - in diesem Fall auf Brustkrebs. Doch sie könnten durch neueste Forschungen noch einen bedeutenden Zusatznutzen erhalten: Warnungen vor Atherosklerose. Ein in den USA entwickeltes KI-System kann Verkalkungen in den Arterien der weiblichen Brust quantifizieren und auf mögliche Probleme hinweisen.

Im Fachmagazin der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC; "European Heart Journal") ist vor kurzem eine wissenschaftliche Arbeit erschienen, die die Bedeutung der Mammografie deutlich erhöhen könnte.

"Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden bei Frauen häufig nicht diagnostiziert und unzureichend behandelt. Die automatische Quantifizierung der Brustarterienverkalkung (BAC) in der Screening-Mammografie kann Frauen mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen identifizieren", schrieben Theodorus Dapamede (Abteilung für Radiologie der Emory Universität in Atlanta/US-Bundesstaat Georgia) und seine Co-Autoren.

Die Wissenschafter werteten die Daten von 123.762 Frauen aus, die sich in zwei US-Gesundheitssystemen (Emory Healthcare und Mayo Clinic) Mammografie-Untersuchungen zur Brustkrebs-Früherkennung unterzogen hatten. Mit einem KI-unterstützten System wurden Verkalkungen der Arterien der untersuchten Brust quantifiziert und in vier Kategorien eingeteilt: keine Verkalkungen, leichte Verkalkungen (bis zehn Quadratmillimeter), mittelgradig (zehn bis 25 Quadratmillimeter) und schwer (mehr als 25 Quadratmillimeter).