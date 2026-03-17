Die Einführung organisierter Mammografie-Screening-Programme hat die Brustkrebsdiagnosen in Europa grundlegend verändert und offenbar dazu beigetragen, dass weniger Frauen an der Krankheit sterben. Das zeigt eine der bislang umfassendsten Analysen bevölkerungsbasierter Daten, geleitet vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und einem internationalen Forschungsteam. In 21 europäischen Ländern wurden Krebsregisterdaten von mehr als 3,4 Millionen Frauen mit invasivem Brustkrebs zwischen 1978 und 2019 ausgewertet. Das Ergebnis ist eindeutig: Seit Beginn der Screenings werden deutlich häufiger Tumoren im Frühstadium entdeckt – besonders sogenannte in-situ-Karzinome und Stadium-I-Tumoren. Gleichzeitig sinkt die Zahl fortgeschrittener Krebsfälle, bei denen der Tumor bereits Tochtergeschwülste gebildet hat. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Screening mehr Brustkrebs in einem frühen, besser behandelbaren Stadium ans Licht bringt“, sagt Studienleiter Hermann Brenner. Besonders stark profitieren Frauen zwischen 50 und 69 Jahren – jene Altersgruppe, die in den meisten Ländern gezielt zum Screening eingeladen wird.

Rückgang, aber Warnung vor Überdiagnosen Die Studie weist allerdings auch auf mögliche Überdiagnosen hin. Der Anstieg der sehr früh erkannten Tumoren war größer als der Rückgang fortgeschrittener Fälle. Manche dieser Tumoren hätten sich möglicherweise nie zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung entwickelt. Brenner sieht dennoch Chancen, diese Problematik künftig zu entschärfen: „Personalisierte, risikobasierte Screening-Angebote und ein besseres Verständnis der Brustkrebs-Biologie könnten Überdiagnosen und unnötige Behandlungen deutlich reduzieren.“ Während die Diagnosezahlen in den 1970er-Jahren zunächst stiegen, sind die Sterberaten in vielen Ländern seit Ende der 1990er-Jahre deutlich gesunken. In Staaten ohne organisiertes Screening – wie Bulgarien oder der Ukraine – fällt dieser Rückgang deutlich geringer aus. Neben der Früherkennung hätten jedoch auch Fortschritte in der Therapie, präzisere Operationsmethoden und optimierte Nachsorge die Überlebenschancen erheblich verbessert.

Was passiert bei der Mammografie? Die Mammografie ist eine spezielle Röntgenaufnahme der Brust und dient vor allem der frühzeitigen Erkennung von Brustkrebs. Dabei wird jede Brust einzeln zwischen zwei Platten kurz zusammengedrückt und geröntgt. Die Untersuchung dauert nur wenige Minuten und kann kurz unangenehm sein, liefert aber detaillierte Bilder des Brustgewebes. Sie wird zur Vorsorge empfohlen, aber auch zur Abklärung von Beschwerden wie Schmerzen. Bei dichterem Brustgewebe kann zusätzlich ein kostenloser Ultraschall notwendig sein. Wer wird eingeladen? In Österreich können Frauen ab 40 alle zwei Jahre kostenlos eine Mammografie machen. Zwischen 45 und 74 Jahren erhalten sie automatisch eine schriftliche Einladung im Rahmen des nationalen Screening-Programms, das seit 2014 besteht. Frauen über 75 können ebenfalls weiterhin teilnehmen, wenn sie das möchten. Was wird untersucht? Gesucht wird nach Auffälligkeiten wie Knoten, Gewebeverdichtungen oder kleinen Verkalkungen – mögliche frühe Hinweise auf einen Tumor. Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen.

Trotz insgesamt positiver Trends zeigen die Analysen deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Zeitpunkt, Organisation und Teilnahmequote der Screening-Programme variieren teils stark. „Unsere Studie zeigt die Fortschritte – oder deren Ausbleiben – bei der Bekämpfung von Brustkrebs in den verschiedenen europäischen Ländern im Zusammenhang mit den jeweiligen Screening-Programmen auf“, sagt Erstautor Rafael Cardoso. „Mögliche Nachteile wie Überdiagnosen müssen weiter sorgfältig untersucht und berücksichtigt werden.“