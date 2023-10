Virologe Drosten lässt sich nicht boostern und trägt Maske nur noch bei Pflicht

Der deutsche Virologe Christian Drosten will in diesem Winter nur noch Maske tragen, wenn dies verpflichtend eingeführt ist, und lässt sich nicht mit dem angepassten Impfstoff gegen Corona boostern. Das sagte Drosten im Interview mit der Zeit. "Ich bin gesund", und für seine Altersgruppe bestehe keine Empfehlung zur Impfung, sagte er zur Frage nach dem Booster, "daher nein".

"Ich bin dreimal geimpft und habe mich zweimal infiziert", sagt er in Zusammenhang mit der Maske. "Und ich bin nicht in dem Alter, in dem ich schon an ein erhöhtes Risiko denken müsste. Zum Selbstschutz würde ich keine Maske mehr tragen. Falls noch mal eine Maskenpflicht käme, was ich nicht erwarte, wäre ich natürlich dabei."