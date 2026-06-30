Florian Krammer: „Viren sind immer für Überraschungen gut“

Seit Covid-19 reagieren viele Menschen hellhöriger, wenn neue oder seltene Viren in den Schlagzeilen auftauchen – aktuell: Hantavirus, Ebola, Vogelgrippe. Schnell steht die Frage im Raum, ob daraus die nächste große Gefahr werden könnte.

Der Virologe Florian Krammer ordnet ein, warum sich solche Risiken nur begrenzt vorhersagen lassen, was Forschung dennoch leisten kann – und weshalb Viren nicht nur als Krankheitserreger zu verstehen sind, sondern auch als Motoren der Evolution.

Es gibt den Begriff „Virenjäger“, das klingt ein bisschen nach Abenteuerfilm. Was macht ein Virologe abseits von Hollywood-Klischees?

Kurz zum Begriff, der vom englischen „Virus Hunter“ stammt. Der wiederum kommt unter anderem auch von einem Hantavirus-Ausbruch in den USA, bei dem man versucht hat herauszufinden, wo sich diese Viren verstecken, in welchem Tierreservoir. „Virenjäger“ versuchen also herauszufinden, welche Viren sich wo befinden, in welchem Tier, welche auf den Menschen überspringen können und so weiter.

Das klingt abenteuerlich, ist aber nicht, was ein Virologe grundsätzlich macht, oder?

Es kommt darauf an. Virologie kann einerseits molekulare Virologie sein: Man versucht herauszufinden, welches Protein oder Gen eines Virus was macht und wie es mit den Zellen interagiert, in denen das Virus wächst. Andere schauen sich an, wie die Immunantwort eines Organismus – Mensch oder Tier – gegen ein Virus aussieht. Wieder andere untersuchen, wie ein Virus übertragen wird, über welche Distanzen, wie infektiös es ist. Und dann gibt es jene, auf die die Bezeichnung Virusjäger wirklich passt: Sie versuchen herauszufinden, wie viel von welchem Virus wo zirkuliert, und ob man neue Viren in bestimmten Tieren oder Ökosystemen entdecken kann. Und dann arbeiten viele Virologen an Impfstoffen und Therapien. Viele, ich eingeschlossen, arbeiten in mehreren dieser Felder, weil sich das überschneidet.

Wenn man Viren auch als Spuren der Evolution betrachtet: Was können sie uns erzählen?

Viel. Grundsätzlich weiß man nicht genau, wie Viren entstanden sind. Es gibt mehrere Hypothesen, und es kann sein, dass nicht nur eine richtig ist. Eine Idee ist, dass Viren aus selbstreplizierenden RNA- oder Nukleinsäure-Segmenten entstanden sind, die sich zufällig gebildet und Mechanismen entwickelt haben, sich selbst zu vermehren.

Eine zweite ist, dass es vielleicht ein Bakterium war, das immer kleiner und abhängiger von einem Wirt geworden ist. Bei Mimiviren, sehr großen Viren, die sogar ribosomale Gene haben, wird so etwas diskutiert. Eine weitere Hypothese lautet, dass Viren Teile einer Zelle waren, die sich selbstständig gemacht haben. Auch gestalten Viren die Evolution mit. Einerseits gibt es dieses Wettrennen zwischen Virus und Immunsystem, andererseits gibt es Retroviren wie HIV, die ihr Genom in unser Genom einschreiben können. In der Evolution ist das sehr oft passiert; Unser Genom ist voll von retroviralen Genomen. Diese Viren sind nicht mehr infektiös; manche haben noch gewisse Aktivitäten, andere sind im Prinzip tote Materie, die wir mitschleppen.

Zum Beispiel?

Etwa Syncytin, ein Protein, das ursprünglich von einem Retrovirus stammt. Ein solches Virus hat sich in der Evolution in das Erbgut von Säugetieren eingebaut – wahrscheinlich lange bevor es Menschen gab. Das Protein dieses Virus wurde später vom Säugetierkörper genutzt und spielt eine wichtige Rolle bei der Ausbildung der Plazenta. Daran sieht man: Viren sind nicht einfach nur „böse“. Sie sind da und gestalten die Evolution mit, gelegentlich können sie auch positive Effekte haben.

Das heißt: Wir alle tragen Virales in uns?

Ja, sehr viel sogar.

Forschende suchen etwa in Museumssammlungen nach Viren, also in Präparaten oder ausgestopften Tieren. Warum?

Das ist sehr spannend. Es geht einerseits um Museumspräparate, andererseits etwa um Leichen in Permafrostböden. Bei Viren gibt es grob zwei Arten von Genommaterial: DNA und RNA. RNA ist instabiler als DNA. Wenn man heute etwa einen Neandertaler sequenziert – Svante Pääbo hat dafür den Nobelpreis bekommen –, kann man aus alten Knochen Genome gewinnen. Dabei findet man auch Genome von humanen Papillomaviren, also DNA-Viren, die Gebärmutterhalskrebs verursachen können. Oder Hepatitis B.

Bei Museumspräparaten kann man teilweise noch Spuren von RNA-Virusgenomen finden. Beim H1N1-Influenzavirus, das 1918 eine Pandemie verursacht hat, konnte man im Nachhinein rekonstruieren, wie es genetisch ausgesehen hat: einerseits aus einer Leiche im Permafrost in Alaska, andererseits aus Paraffin- und Wachsblöcken aus der Pathologie von 1918, in denen Lungengewebe erhalten war. Das kann man nicht nur mit menschlichen Viren machen, sondern auch mit Viren in Tierpräparaten, vielleicht sogar von Tieren, die es nicht mehr gibt, etwa Dodos, große, flugunfähige Vögel, die ausstarben.