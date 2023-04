Viel versprechende Behandlung für seltene Krebsformen erforscht

Gutes Ansprechen auf Therapie

Die Ergebnisse aus dieser Basket-Studie - darunter verstehen die Experten klinische Untersuchungen mit Patientengruppen mit verschiedenen Erkrankungen - sprechen für die Kombinationstherapie. Bei vier der insgesamt sieben Krebserkrankungen zeigte sich ein Ansprechen auf die Therapie bei etwa der Hälfte der Behandelten, darunter bei 89 Prozent der Kranken mit einer Haarzellleukämie.

Die mittlere Überlebenszeit ohne Fortschreiten der Erkrankung lag je nach Erkrankung zwischen 5,5 und 9,5 Monaten. Die mittlere Gesamtüberlebenszeit in fünf dafür auswertbaren Patientengruppen betrug zwischen 13,5 und 33,9 Monate (Multiples Myelom).

Die Autoren zogen folgende Schlussfolgerung: "Die ermutigende Wirkung von Dabrafenib plus Trametinib bei BRAFV600E-mutierten seltenen Tumorerkrankungen unabhängig von der Lokalisation des Tumors deuten darauf hin, dass dies eine viel versprechende Behandlung für manche der Patienten darstellen könnte."

Dass die genetische Charakterisierung von Tumoren immer wichtiger wird, beweist auch eine Studie, an der Zielinski ebenfalls als Co-Autor aufscheint und die am vergangenen Freitag in Clinical Cancer Research erschienen ist (doi: 10.1158/1078-0432.CCR-22-2206). In der wissenschaftlichen Untersuchung zeigte sich, dass offenbar zwei Gene (CCNE1 und PLK1) bei Frauen mit hormonrezeptor-positivem Brustkrebs ohne das Charakteristikum von zu viel gebildeten Rezeptoren für einen Wachstumsfaktor (HER2-negative Tumoren) eine Resistenz gegen in solchen Fällen seit wenigen Jahren eingesetzte Medikamente (Cyklin-abhängige-Kinase-Inhibitoren) verursachen.