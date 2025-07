Was bleibt, ist die Strafbarkeit des Geschlechtsverkehrs zwischen Verwandten in gerader Linie, im Gesetz als "Blutschande" oder umgangssprachlich als Inzest bezeichnet. "Gerade Linie" bedeutet, dass Personen direkt voneinander abstammen, also Vorfahren oder Nachfahren sind – im Unterschied zur Seitenlinie, bei der es ein gemeinsames Abstammungsverhältnis gibt, etwa bei Geschwistern.

Vererbung von "fehlerhaften" Genen "Dabei handelt es sich um Erkrankungen, die nur dann ausbrechen, wenn ein Kind von beiden Elternteilen ein mutiertes, 'fehlerhaftes' Gen erbt", sagt Humangenetiker Markus Hengstschläger von der Medizinischen Universität Wien. "Wir alle tragen solche Gene in uns – durchschnittlich vielleicht etwa zwei bis fünf. In der Regel merkt man davon nichts, weil die nicht-mutierte, 'korrekte' Genkopie des zweiten Elternteils das ausgleicht." Kritisch werde es, wenn beide Eltern dieselbe Genveränderung in sich tragen – was bei Verwandten statistisch wahrscheinlicher sei. Genaue Zahlen sind schwer zu benennen: Während das Risiko für ein Kind mit einer angeborenen Erkrankung oder Fehlbildung in der allgemeinen Bevölkerung bei etwa zwei bis drei Prozent liegt, beträgt es bei Kindern von Cousin und Cousine ersten Grades etwa vier bis sechs Prozent. "Das bedeutet keineswegs, dass jedes Kind automatisch krank ist – aber die Wahrscheinlichkeit ist eben erhöht", erklärt Hengstschläger. Dabei handelt es sich nicht um eine spezifische Krankheit, sondern um eine Vielzahl potenzieller selten auftretender Erkrankungen. Die Bandbreite reicht von körperlichen Fehlbildungen über geistige Entwicklungsverzögerungen bis hin zu komplexen Stoffwechselerkrankungen. "Wir kennen Tausende solcher Krankheitsbilder. Manche betreffen den Stoffwechsel, andere die Entwicklung des Gehirns oder anderer Organe. Vorhersagen, welche konkret auftreten könnten, sind ohne genetische Tests nicht möglich", betont der Experte.

Gezielte genetische Untersuchungen In Österreich besteht die Möglichkeit, bei Kinderwunsch eine genetische Beratung in Anspruch zu nehmen. Dabei können bei entsprechender medizinischer Indikation gezielte genetische Untersuchungen durchgeführt werden. So kann das Risiko für das Auftreten bestimmter Erbkrankheiten geklärt werden und es können gezielt Maßnahmen angeboten werden. "Wir haben heute Technologien, mit denen wir derartige genetische Fragestellungen abklären können. Man kann feststellen, ob ein Paar solche Veranlagungen hat und es entsprechend beraten und begleiten. Leider kommen wenige zur genetischen Beratung bzw. erst dann, wenn bereits ein Kind mit Gendefekt geboren wurde", sagt Hengstschläger, der das Institut für Medizinische Genetik der MedUni Wien mit einer Ambulanz zur genetischen Beratung leitet. Genetische Beratungen sind dort nach Überweisung durch einen Facharzt kostenlos möglich. Die Analyse selbst erfolgt erst nach einem ausführlichen Gespräch: Es soll geklärt werden, welche Informationen die Untersuchung liefern kann – und welche Folgen ein auffälliger Befund für das Paar haben würde. "Ob die Untersuchung der Gene dann stattfindet, entscheiden ausschließlich die Patienten selbst – es gibt auch das Recht auf Nichtwissen", schildert Hengstschläger.

Fakten Chromosomen Unser Erbgut (DNA) ist in den Chromosomen im Zellkern enthalten. Sie bestehen aus DNA und Proteinen und tragen die Gene, die Bauanleitungen für alle Körperfunktionen. Jeder Mensch hat 46 Chromosomen, also 23 Paare – je eines von der Mutter und eines vom Vater. Zwei dieser Chromosomen bestimmen das Geschlecht (X und Y), die anderen 44 nennt man Autosomen. Autosomal-dominant vererbt Bei manchen Gendefekten reicht eine veränderte Genkopie aus, damit die Erkrankung auftritt. Es kommt in 50 Prozent der Fälle zur Vererbung auf das Kind, wenn entweder der Vater oder die Mutter Träger eines solchen Gendefekts ist. Beispiel: Chorea Huntington, eine unheilbare Erkrankung des Nervensystems. Autosomal-rezessiv vererbt Eine genetische Erkrankung tritt nur auf, wenn beide Eltern ein "fehlerhaftes" Gen weitergeben, beide Genkopien müssen verändert sein. Trägt ein Kind nur eine "fehlerhafte" Kopie, bleibt es in der Regel gesund. Beispiel: Zystische Fibrose, eine Störung der Schleimproduktion, betrifft Lunge und Verdauung. Wo kann man sich beraten lassen? In Österreich bieten genetische Ambulanzen Beratungsgespräche an – meist kostenlos und mit umfassender Aufklärung über Möglichkeiten und Grenzen der Diagnostik.