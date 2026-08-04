Neue Empfehlungen für vegane und vegetarische Ernährung von Kindern

Kinder und Jugendliche, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, sollten medizinisch begleitet werden, um Mangelzustände zu verhindern. Das empfiehlt die Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) in aktualisierten Leitlinien.

„Insbesondere vegane Ernährungsformen im Kindes- und Jugendalter erfordern erhöhte Aufmerksamkeit“, erklärte Silvia Rudloff, Mitautorin der Stellungnahme. Besonders kritisch seien Vitamin B12, Eisen, Jod, Kalzium, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren.

In Deutschland ernähren sich mittlerweile 14 Prozent der 14- bis 29-Jährigen vegetarisch, 37 Prozent der Gesamtbevölkerung geben an, überwiegend pflanzenbasiert zu essen. „Kinder- und Jugendärzte betreuen viele Familien, die bewusst auf bestimmte Lebensmittel verzichten“, so Hermann Kalhoff, Mitglied der DGKJ-Ernährungskommission.