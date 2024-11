UV-Strahlung in Mitteleuropa laut Studie stark zugenommen

Die UV-Strahlung hat sich laut einer Studie in den vergangenen Jahrzehnten in Teilen Mitteleuropas unerwartet stark erhöht. Zwischen 1997 und 2022 stieg die UV-Strahlung in der Region um die deutsche Stadt Dortmund um deutlich mehr als zehn Prozent, wie das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BFS) mitteilte. Im Raum Brüssel, in Belgien, stieg die Strahlung im gleichen Zeitraum sogar um fast 20 Prozent, wie die Wissenschafter herausfanden.

Die Studie wurde im Fachblatt Fachjournal "Photochemical & Photobiological Sciences" veröffentlicht. Die deutliche Zunahme hängt den Forschern zufolge vor allem mit der Abnahme der Bewölkung in Mitteleuropa zusammen. "Diese Veränderung, die auch durch den Klimawandel verursacht sein kann, führt zu mehr Sonnenscheinstunden. Und damit zu mehr Zeit, in der die UV-Strahlung der Sonne die Erde erreichen kann", hieß es in der Mitteilung.