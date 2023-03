USA: Ein Viertel der Eltern verschwieg Corona-Infektion der Kinder

Einige Eltern haben nicht wahrheitsgem├Ą├č angegeben, dass ihre Kinder mit dem Coronavirus infiziert sind, oder sie haben sich nicht an die Test- und Quarant├Ąnerichtlinien gehalten. Zumindest in den USA war das so, wie eine aktuelle Studie zeigt.

Dieses Verhalten der Eltern k├Ânnte zur Ausbreitung des Coronavirus beigetragen haben, so die Autoren der Studie, zu denen Forscher von US-amerikanischen und britischen Universit├Ąten geh├Âren.

Die Studie ist jedoch m├Âglicherweise nicht demografisch repr├Ąsentativ f├╝r die Eltern in den USA, da die Teilnehmer nicht nach dem Zufallsprinzip ausgew├Ąhlt wurden. Die Eltern wurden ├╝ber ein Gremium von freiwilligen Online-Umfrageteilnehmern f├╝r die Teilnahme rekrutiert. Au├čerdem waren 70 Prozent der Befragten Frauen.

Die j├╝ngste Studie zum Pandemieverhalten, die in der Fachzeitschrift JAMA Network Open ver├Âffentlicht wurde, gibt Aufschluss dar├╝ber, wie sich das Virus in den Vereinigten Staaten ausbreitete.