Untersuchung: Sind Wassergeburten gefährlich für Mutter und Kind?

In den meisten Kreißsälen gibt es eine Wanne, in der sich die Frau während der Wehen entspannen und ihr Kind auf die Welt bringen kann. Dass eine Wassergeburt, wie diese Form der Entbindung genannt wird, nicht mehr Risiken birgt als eine Geburt im Gebärbett, haben US-Forscherinnen herausgefunden.

Ein Team Lisa Kane Low, Professorin an der University of Michigan School of Nursing, nahm knapp 400 Wassergeburten und rund 2.000 Bettgeburten unter die Lupe. Von den Säuglingen, die per Wassergeburt geboren wurden, wurden nicht mehr in Neugeborenen-Intensivstationen eingeliefert als von jenen, die im Trockenen das Licht der Welt erblickten.