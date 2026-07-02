Homöopathie verliert in Österreich drastisch an Vertrauen

Österreich gilt als Hochburg der Wissenschaftsskepsis – neue Daten von OGM widerlegen das jedoch zumindest in der Medizin. Nicht nur, dass die Universitäten im Vertrauensindex seit Jahrzehnten Top-Werte genießen – auch der Glaube an Homöopathie ist signifikant rückläufig.

Im Jahr 2010 hatten noch 19% der von OGM repräsentativ befragten Österreicher angegeben, der Homöopathie mehr zu vertrauen als der klassischen Schulmedizin. Aktuell (Juni 2026) ist dieser Anteil mit 10% auf fast die Hälfte geschrumpft, 83% halten die Schulmedizin für vertrauenswürdiger.

Homöopathie ist in allen Bevölkerungs- und Wählergruppen ein Minderheitenphänomen. Am ehesten für vertrauenswürdig halten sie Wähler der Grünen (19%, „Zurück zur Natur“) und der Freiheitlichen (15%, eine Mischung aus Systemkritik und Covid-Wählergewinnen).