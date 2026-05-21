Alternativmedizin: Warum Edzard Ernst sie so scharf kritisiert

Edzard Ernst wirkt nicht wie ein Mann, der provozieren will, sondern eher wie einer, der genau hinschaut. Er wirkt „very British“ und höflich. Doch sobald es um Homöopathie, Heilsversprechen und die Sehnsucht nach „natürlicher“ Medizin geht, wird deutlich, warum Ernst für die alternativmedizinische Szene zur Reizfigur wurde.

Nach Wien kam er, um in der "Gesellschaft der Ärzte" über die Nutzen und Risiken von Alternativmedizin zu sprechen, speziell am Beispiel der Homöopathie. Bekannt wurde Ernst nicht nur in Fachkreisen. Er war der weltweit erste Professor für Komplementärmedizin, forschte in Exeter wissenschaftlich zu alternativen Heilverfahren – und kam zu Ergebnissen, die vielen nicht gefielen. Besonders heftig wurde seine Auseinandersetzung mit dem damaligen Prinzen Charles, einem prominenten Befürworter alternativer Methoden.

KURIER: Sie waren selbst in der Komplementärmedizin tätig. Wann begannen Ihre Zweifel?

Edzard Ernst: Meine Geschichte mit der Komplementärmedizin reicht bis in die frühe Kindheit zurück. Unser Hausarzt in Bayern war ein prominenter Homöopath. Ich bin also mit der Vorstellung aufgewachsen, dass Homöopathie ein legitimer Teil der Medizin ist. Später begann ich als junger Arzt im Krankenhaus für Naturheilweisen in München, dort lernte ich Homöopathie und andere Verfahren direkt am Krankenbett.

Sie waren zunächst beeindruckt?

Ja. Aber erstens ist jeder junge Arzt von seinen ersten Patientinnen und Patienten beeindruckt. Zweitens ging es vielen tatsächlich besser. Die entscheidende Frage ist aber: Warum? Lag es an der Homöopathie? Daran, dass wir empathische Ärzte waren? Oder daran, dass wir manche konventionellen Medikamente absetzten, die vielleicht gar nicht indiziert waren oder Wechselwirkungen verursachten?

Wie wurden Sie dann zum Forscher der Alternativmedizin?

Ich wurde zunächst normaler Mediziner und Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation, war Professor in Hannover und später in Wien. Dann kam der Ruf nach Exeter. Dort baute ich den ersten Lehrstuhl für Komplementärmedizin auf. Anfangs gab es viel Begeisterung, auch aus der Komplementärmedizin. Aber als wir begannen, Daten vorzulegen, wurde sie kleiner. Denn die Ergebnisse waren mehrheitlich negativ. Wir konnten nicht bestätigen, dass viele dieser Therapien so ungefährlich oder so wirksam waren, wie behauptet wurde.

Wie erklären Sie, dass Menschen nach homöopathischer/ alternativer Behandlung von einer Besserung berichten?

Zunächst mit dem Wesen einer Erkrankung: Ein Schnupfen wird nach etwa zehn Tagen besser; wenn man ihn behandelt, dauert es anderthalb Wochen. Dann der Placebo-Effekt. Sowie gute Pflege, Zeit, Empathie. Ich glaube, dass wir damals in diesem Krankenhaus besonders empathische Ärzte waren, in dieser Hinsicht kann die konventionelle Medizin von der Alternativmedizin lernen.