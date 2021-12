Umfrage: Die Top 3 gesunden Vorsätze der Österreicher für 2022

Um in der Zeit der Pandemie ihr Immunsystem zu stärken, haben die Österreicherinnen und Österreicher ebenso Maßnahmen ergriffen: Am häufigsten genannt wurde „Zeit in der Natur“ (50 Prozent), „Ausreichend Schlaf“ (45 Prozent), „Mehr Bewegung“ (40 Prozent) und „Gesündere Ernährung“ (38 Prozent) – wobei alle diese Werte bei Frauen eine deutlich stärkere Ausprägung zeigen.