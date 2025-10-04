Psychotherapeutin: So gelingt Übernachten bei Freunden und mit der Schule

Für viele Kinder ist es ein großes Abenteuer: Das erste Mal nicht im eigenen Bett, sondern bei einer Freundin oder einem Freund übernachten. Meist ist alles ein bisschen anders: Das Abendessen zu einer anderen Zeit, die Schlafenszeit wird gemeinsam ausgehandelt und das Einschlafen klappt vielleicht nicht sofort. Doch genau diese Erfahrungen machen das Übernachten spannend – und wertvoll, sagt Pädagogin und Psychotherapeutin Paria Tuttinger. „Bei Freunden zu übernachten stärkt das Selbstvertrauen und schafft besondere Gemeinschaftserlebnisse. Das Kind sammelt auch Erfahrungen über sich selbst. Wenn es nur mit Freunden zusammen ist, ist die Selbstwahrnehmung oft ganz anders als in der vertrauten Umgebung zu Hause“, so Tuttinger.

Schulübernachtungen für ein besseres "Wir-Gefühl" Auch viele Schulen nutzen gemeinsame Übernachtungen, um die Bindungen und das Wir-Gefühl zwischen den Kindern zu stärken. Viele erinnern sich ihr Leben lang an die gemeinsamen Erlebnisse bei Schullandwochen, Ski- und Outdoorwochen oder Sprachreisen. Hier kommt noch ein pädagogischer Aspekt hinzu: Im Klassenverbund lernen Kinder in einer Gruppe Regeln einzuhalten, Verantwortung für ihre Sachen zu übernehmen und Rücksicht auf andere zu nehmen. Die Kinder und Jugendlichen können in einem geschützten Rahmen erste Schritte Richtung Selbstständigkeit machen. Eine oder mehrere Nächte ohne Eltern können aber auch herausfordernd sein. Nicht jedes Kind fühlt sich sofort wohl dabei, außerhalb des eigenen Zuhauses zu schlafen. Heimweh ist ein häufiges Thema, das aber auch eine Chance bietet, Strategien zum Umgang mit Gefühlen zu entwickeln. Damit das gelingt, sollten ein paar Dinge beachtet werden. „Wichtig ist, dem Kind zu vermitteln, dass es nicht woanders übernachten muss, wenn es das nicht will. Das heißt nicht, dass bei kleinen Unsicherheiten sofort abgesagt wird, aber der grundsätzliche Wunsch sollte vom Kind kommen“, betont Tuttinger. Hilfreich ist, wenn es vor dem ersten Mal, das meist im Volksschulalter stattfindet, bereits zuvor bei Verwandten übernachtet hat und die Situation kennt, alleine bei Freunden zu Besuch zu sein. Tuttinger: „Man sollte klar besprechen, was passiert, wenn das Kind sich unsicher fühlt, etwa, dass es anrufen kann oder wenn nötig, in der Nacht abgeholt wird. Das sorgt für die Gewissheit: Ich werde nicht alleingelassen, Mama und Papa sind für mich da.“