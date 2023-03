Tumor-Behandlung: Heiße Nadeln satt chirurgischem Eingriff

Seit mehr als zwanzig Jahren tüfteln heimische Forscher an einer hitzigen Methode zur Behandlung von Tumoren. Alljährlich hofft der Radiologe Reto Bale von Medizinischen Universität Innsbruck auf den Durchbruch seines "Tumorverbrennens". Mit mehreren erhitzten Nadeln können chirurgische Eingriffe ersetzen werden; im Falle von Lebermetastasen sollen es gar bis zu 90 Prozent sein. Jetzt wird die Alternative zum chirurgischen Eingriff in die USA exportiert.

Therapie schont Gewebe

Bisher wurden in Innsbruck rund 1.400 Patientinnen und Patienten auf diese Art und Weise behandelt. Die Methode wird derzeit ebenso in Linz. Nun steht der Export bevor. Sie soll bald auch am MD Anderson Cancer Center in Houston angewandt.