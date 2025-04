Tripper: Neues Antibiotikum gegen resistente Erreger

Es ist ein Hoffnungsschimmer im Kampf gegen antibiotikaresistente sexuell übertragbare Infektionen: Ein neu entwickeltes Antibiotikum mit dem Namen Gepotidacin war in einer groß angelegten klinischen Studie gegen Gonorrhö (umgangssprachlich: Tripper) wirksam. Die Ergebnisse einer Phase-III-Studie , erschienen im renommierten Fachjournal The Lancet, zeigen, dass das Medikament genauso effektiv ist wie die derzeitige Standardtherapie – selbst bei Erregern, die gegenüber gängigen Antibiotika bereits resistent sind.

Laut Nationaler Referenzzentrale für Gonokokken wurden im Jahr 2023 in Österreich 419 Proben von 398 Patienten positiv auf Gonokokken getestet. 2022 waren erstmals Ceftriaxion-resistente Erreger identifiziert worden, die zudem auch eine Resistenz gegen Cefixim, Ciprofloxacin, Tetrazyklin und Azithromycin aufwiesen. Auch in Deutschland wurden Einzelfälle mit Ceftriaxon-Resistenz beobachtet. Internationale Daten geben aber Anlass zur Sorge: In Vietnam wurden bereits bei mehr als einem Viertel der Proben Resistenzen gegen Ceftriaxon nachgewiesen.

In Europa noch nicht zugelassen

In den USA hat die US-Arzneimittelbehörde FDA Gepotidacin bereits für die Behandlung von Blasenentzündungen bei Frauen zugelassen, nachdem entsprechende Studien überzeugende Ergebnisse lieferten. In Europa steht eine Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) noch aus. Das Pharmaunternehmen GSK, das den Wirkstoff entwickelt hat, kündigte jedoch an, auch in der EU entsprechende Verfahren einleiten zu wollen.

Neben Gepotidacin befindet sich mit Zoliflodacin ein weiteres vielversprechendes Antibiotikum in der Entwicklung. Laut einer Mitteilung der Global Antibiotic Research & Development Partnership zeigte auch dieses Mittel in einer Phase-III-Studie positive Ergebnisse. Eine wissenschaftliche Veröffentlichung steht hier allerdings noch aus.