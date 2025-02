Immer mehr Fälle ansteckender Geschlechtskrankheiten in Europa

Die Europäische Gesundheitsagentur ECDC schlägt Alarm: Auf dem Gebiet der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums werden immer mehr Fälle von ansteckenden Geschlechtskrankheiten registriert. Im Jahr 2023 gab es gegenüber dem Jahr davor steigende Zahlen bei Ansteckungen mit Gonorrhoe - im Volksmund auch Tripper genannt - und Syphilis. ECDC forderte mehr öffentliches Bewusstsein für das Problem.

In den EU- und EWR-Staaten sind 2023 beinahe 100.000 Fälle von Gonorrhoe registriert worden, was ein Plus von 31 Prozent gegenüber 2022 bedeutete. Im Zehn-Jahres-Vergleich (gegenüber 2014) war es gar ein Zuwachs um 300 Prozent. Bei Frauen gab es die meisten Fälle in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen, in dieser Gruppe war mit einem Plus von 46 Prozent auch der größte Zuwachs an Fällen gegenüber 2023 zu verzeichnen. Bei Männern betrafen die anteilsmäßig meisten Fälle die Gruppe der 25- bis 34-Jährigen.