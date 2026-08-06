Neue Abnehmspritze: Studie zeigt starken Rückgang von Bauchfett

Eine neue „Abnehmspritze“ könnte bei der Zulassung durch die Arzneimittelbehörden in Zukunft wesentliche zusätzliche Vorteile bieten. Der Wirkstoff Survodutide lässt nämlich einerseits abnehmen, andererseits reduziert er besonders Bauchfett und Fettansammlungen in der Leber. Das ergibt sich gleich aus mehreren Wirksamkeitsstudien, die vor Kurzem veröffentlicht worden sind.

In den vergangenen Jahren haben die sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten (Ozempic, Wegovy etc.) die Behandlung von Adipositas dramatisch verändert. Ursprünglich waren sie für die Behandlung des Typ-2-Diabetes gedacht. Erst später zeigte sich ihr starker gewichtsreduzierender Effekt in höheren Dosierungen.

Mittlerweile versuchen mehrere Pharmakonzerne durch Wirkstoffe, die gleich an mehreren molekularen Hebeln ansetzen, den Effekt der GLP-1-Rezeptoragonisten noch zu verstärken. So zum Beispiel wirkt Tirzepatide sowohl auf GLP-1 als auch auf sogenannte GIP-Rezeptoren.

Fettverbrennung wird angetrieben

Der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim will mit dem Wirkstoff Survodutide punkten. Das potenzielle Medikament, das jetzt große zulassungsrelevante Studien der Phase III (Wirksamkeit, Verträglichkeit) absolviert hat, hat einen Effekt auf die GLP-1-Rezeptoren, wirkt aber auch wie das körpereigene Glukagon, indem es die Fettverbrennung antreibt.

Vor einigen Wochen wurden die Daten aus zwei Studien mit Survodutide bei 725 Adipositas-Patienten ohne Diabetes (BMI im Mittel: 37,9; mittleres Gewicht: 108,8 Kilogramm) in einer Studie mit Zufallszuteilung der Probanden und Verblindung beim Jahreskongress der amerikanischen Diabetologengesellschaft (ADA) vorgestellt und im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Die Teilnehmer hatten sich einmal wöchentlich 3,6 Milligramm oder sechs Milligramm Survodutide oder ein Scheinmedikament injiziert. Die Beobachtungsdauer betrug 76 Wochen.