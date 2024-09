Mädchen öfter von Suizidgedanken betroffen

Die Zahl der Beratungsgespräche des psychosozialen Notdienstes Rat auf Draht zum Thema Suizidalität ist weiter alarmierend hoch. Von Jänner bis Ende August dieses Jahres wurde 751 Mal zu dieser Thematik beraten, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht, hieß es am Montag anlässlich des Welttages der Suizidprävention (10. September.) Besonders betroffen seien Mädchen und junge Frauen. Soziale Medien würden oft als Verstärker wirken.

"Durchschnittlich führen wir zum Thema Suizid täglich vier Beratungen mit Kindern und Jugendlichen", sagte Birgit Satke, Leiterin der Notrufnummer 147 von Rat auf Draht. Vor allem die Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen sei belastet, auf sie entfallen 308 Beratungen im Beobachtungszeitraum. Dahinter folgen die 19- bis 24-Jährigen (182 Beratungen) sowie die Elf- bis 14-Jährigen (125 Beratungen).