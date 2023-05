Studie: Wie Nickerchen und Übergewicht zusammenhängen

Kurz und knackig

Umgekehrt reduzieren kurze Schläfchen, sogenannte Powernaps, das Risiko für Herz-Kreislauf-Beschwerden und sorgen für einen niedrigeren Blutdruck. Dadurch dass Powernaps noch vor der Tiefschlafphase enden, reduzieren sie Trägheitsgefühle und verbessern Reaktionszeiten und Gedächtnisleistung. Jene, die wiederum in ihrer Siesta in tiefere Schlafphasen eintauchen, fühlen sich nach dem Aufwachen benommener als davor. Das gaben 19 Prozent der befragten Langschläfer an – im Vergleich zu nur acht Prozent der Powernapper.

Ob nun lange Nickerchen Übergewicht begünstigen, oder ob Übergewicht untertags eher müde macht und zum Ausruhen verleitet, lässt sich in der Studie nicht eindeutig feststellen, so die Wissenschafter. Weitere Studien seien nötig, um die Zusammenhänge weiter zu erforschen.