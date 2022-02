Studie: Einatmen von Putzmittel belastender als Autoabgase

In der Coronapandemie wollten viele ihr Zuhause, ihren Arbeitsplatz oder das Auto besonders gr√ľndlich von Keimen befreien. Doch viele handels√ľbliche Reinigungsmittel zur Desinfektion von Oberfl√§chen k√∂nnen die Atemwege belasten ‚Äď und zwar in einem Ausma√ü, das beim Einatmen von Autoabgasen in Stra√üenschluchten entstehe oder dieses sogar √ľbersteige. Das zeigt eine US-Studie, die im Fachblatt Science Advances ver√∂ffentlicht wurde.

"Nat√ľrlicher" Zitrusduft

Das Forschungsteam rund um die Chemikerin Colleen Rosales, die zum Zeitpunkt der Studie an der Indiana University forschte, konzentrierte sich in seiner Arbeit besonders auf Putzmittel mit "nat√ľrlichem‚Äú Zitrus- oder Pinienduft.

Diese Reiniger enthalten h√§ufig Monoterpene, die die Hauptbestandteile √§therischer √Ėle bilden. Ein Beispiel ist Limonene, das nach Zitrus duftet, Schmutz gut bindet, vielseitig und auf verschiedenen Oberfl√§chen einsetzbar ist sowie sch√§dlingsbek√§mpfende Eigenschaften besitzt. Laut den US-Forschenden setzen diese Mittel jedoch fl√ľchtige organische Verbindungen (engl. Volatile Organic Compounds, VOC) frei.

Warum VOC gefährlich sein können

Einige VOC, die aus verschiedenen Quellen stammen, könnten Sinnesreizungen, Kopfschmerzen, aber auch Organschäden und selbst Krebs verursachen, so eine Auflistung der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA.

F√ľr die Studie wurde ein Testraum von gut 20 Quadratmetern mit einem handels√ľblichen, auf Monoterpenen basierendem Putzmittel eine knappe Viertelstunde gewischt und gereinigt, w√§hrend die Wissenschafterinnen und Wissenschafter kontinuierlich die Raumluft analysierten. Nach Berechnungen des Teams atmet ein Mensch, der einen derartigen Reiniger nutzt, zu Beginn des Wischens etwa 30 bis 40 Mikrogramm prim√§re fl√ľchtige organische Verbindungen pro Minute ein.

In tiefste Regionen der Lunge vordringen

Hinzu k√§men dann 0,1 bis 0,7 Mikrogramm sekund√§rer organischer Aerosole, die durch die Reaktion des Produkts mit der Raumluft entst√ľnden. Massem√§√üig sei das nicht viel, doch viele der entstandenen Partikel bewegten sich im Nanogr√∂√üen-Bereich und k√∂nnten so gesundheitliche Relevanz haben, da sie dazu in der Lage seien, in tiefste Regionen der Lunge vorzudringen.

Laut den Forschenden entspreche das Ausma√ü der Partikel etwa jenem, das beim Einatmen von Autoabgasen in Stra√üenschluchten entstehe oder liege sogar dar√ľber. Die Autoren betonen jedoch, dass bisher wenig √ľber das toxikologische Profil jener Teilchen bekannt sei, obwohl fr√ľheren Studien zufolge eine zellsch√§digende Wirkung nicht ausgeschlossen werden k√∂nne. Intelligentes L√ľften k√∂nnte helfen, die Ansammlung von Teilchen zu reduzieren.