Social-Media-Verbot: Das sagen Psychologen und Psychotherapeuten

Instagram, Tiktok, Snapchat und Co. gehören für Kinder und Jugendliche längst zum Alltag. Doch was für viele Erwachsene noch als harmlose Unterhaltung erscheint, entwickelt sich für immer mehr junge Menschen zu einer ernsthaften Belastung. Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter österreichischen Psychologen und Psychotherapeuten des Projekts „Gesund aus der Krise“ , bei dem Kinder und Jugendliche bei psychischer Belastung rasch Unterstützung erhalten. Die Befunde sind alarmierend und geben dem geplanten Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige Rückenwind.

Auch der Österreichische Berufsverband für Psychotherapie setzt sich für das Verbot ein. „Je später der Einstieg in soziale Medien erfolgt, desto besser sind die Voraussetzungen für eine gesunde psychische Entwicklung. Besonders problematisch ist, dass Kinder und Jugendliche oft noch nicht über jene innere Stabilität verfügen, um zwischen virtueller Inszenierung und Realität ausreichend unterscheiden zu können“, erklärte Präsidentin Barbara Haid. Von den insgesamt 324 befragten Behandlerinnen und Behandlern registrieren drei Viertel einen problematischen Social-Media-Konsum bei ihren Klientinnen und Klienen. Ein Drittel der Befragten beobachtet bereits bei 10- bis 13-jährigen ein problematisches Nutzungsverhalten. Viele von ihnen können die digitale Nutzung nicht mehr selbständig beenden, schlafen schlechter und verlieren Interessen außerhalb der Online-Welt.

Starke Wirkung auf Selbstbild

Ebenfalls problematisch: Soziale Medien wirken stark auf das Selbstbild. Drei von vier Behandlerinnen und Behandlern berichten, dass das Körperbild von Kindern und Jugendlichen stark oder sehr stark durch Social Media beeinflusst wird. „Auffällig sind dabei deutliche Geschlechtsunterschiede. 71 Prozent bemerken bei Mädchen eine starke Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. Zum Vergleich: Bei den Burschen sind es 38 Prozent“, sagte Beate Wimmer-Puchinger, Präsidentin des Berufsverbandes Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Viele würden den eigenen Selbstwert eng an Likes, Views und Followerzahlen koppeln. Direkte Gespräche und reale Begegnungen nehmen hingegen ab mit spürbaren Folgen für Sprache, soziale Sicherheit und Beziehungen. „Die Erfahrungen unserer Behandlerinnen und Behandler sowie internationale Studien lassen nur einen Schluss zu: Wir müssen unsere Jugend vor exzessivem Social-Media-Konsum schützen. Deswegen unterstützen wir das von der Regierung beschlossene Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige“, betonte Wimmer-Puchinger.

Auch der Österreichische Berufsverband für Psychotherapie setzt sich für das Verbot ein. „Je später der Einstieg in soziale Medien erfolgt, desto besser sind die Voraussetzungen für eine gesunde psychische Entwicklung. Besonders problematisch ist, dass Kinder und Jugendliche oft noch nicht über jene innere Stabilität verfügen, um zwischen virtueller Inszenierung und Realität ausreichend unterscheiden zu können“, erklärte Präsidentin Barbara Haid.