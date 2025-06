Eizellen in jungen Jahren einfrieren lassen und sie später bei Kinderwunsch künstlich befruchten und einsetzen lassen – dieser Vorgang, das „Social Egg Freezing“ ist in Österreich nach dem Fortpflanzungsmedizingesetz verboten. Nur in medizinischen Ausnahmen, etwa einer keimzellschädigenden Chemotherapie, ist es erlaubt.

Eine Frau aus Wien hält das Verbot für verfassungswidrig und hat beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) den Antrag gestellt, das Gesetz aufzuheben. Die Verhandlung findet heute, Freitag, statt. Die Frau ist gesund, hat derzeit keinen Kinderwunsch, plant aber, zu einem späteren Zeitpunkt Kinder zu bekommen, heißt es im Antrag. Noch sei nicht absehbar, wann, weshalb sie Eizellen einfrieren lassen möchte.