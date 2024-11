Immer mehr Darmerkrankungen: "Sitzen ist das neue Rauchen"

Nun wissen wir, dass die Kinder von heute sich noch weniger bewegen und noch unausgewogener ernähren als die vorigen Generationen. Das bedeutet, die Lage verschärft sich zunehmend?

Selbstverständlich. Wir können genau sehen, was in Amerika passiert, und diese Übergewichtswelle kommt auch zu uns. Übergewicht wirkt sich bei den Menschen negativ auf den Darm aus.

Wie kann man dem entgegenwirken, was kann man für den Darm Gutes tun in Sachen Bewegung und Ernährung?

In der gesamten Inneren Medizin ist Sitzen das neue Rauchen. Sitzen ist ungesund. Es braucht zumindest 10.000 Schritte am Tag und einen Ausdauersport zwei bis dreimal in der Woche von je 30 bis 45 Minuten.

Kann man diese Zeit auch an einem Wochenende komprimieren oder muss man dem Körper dazwischen tagelange Pausen gönnen?

Die 10.000 Schritte gelten täglich und besser ist es, täglich etwas zu tun. Aber bei Zeitnot kann man den Ausdauersport durchaus an einem Wochenende mit einer längeren Einheit ausüben. Eine große Rolle spielt aber auch die Ernährung.