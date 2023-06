Siesta mit Sinn: Hemmen Mittagsschläfchen den Hirnschwund?

Das Gehirn – die Steuerzentrale des menschlichen Körpers – besteht aus einer Unmenge miteinander verknüpfter Nervenzellen. Mit dem Alter nimmt die Hirnmasse kontinuierlich ab. So weit, so normal.

➤ Mehr dazu: Warum man nach dem Nickerchen oft schlapp ist

Im Vergleich zu Gesunden läuft dieser Prozess bei Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen, wie beispielsweise der Alzheimer-Demenz, rascher ab. Schon bisher ließen Forschungen vermuten, dass Schlafprobleme eine Rolle beim beschleunigten Hirnschwund spielen könnten. An diese Argumentationslinie knüpft eine aktuellen Untersuchung einer Forschungsgruppe des britischen University College London und der University of the Republic in Uruguay an.

Im Umkehrschluss untersuchten sie aber, wie sich kurze Schlafphasen tagsüber auf das Gehirn auswirken und ob durch die beliebten Nickerchen Veränderungen bemerkbar sind. Antworten auf ihre Thesen fanden sie dabei in einem eher unerwarteten Bereich. Und: Sie weisen auch auf die Bedeutung der Länge des Nickerchens hin.