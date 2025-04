Medikamente zum Abnehmen: Wann kommen Pillen statt Spritzen?

Ursprünglich hätte das schon früher erfolgen sollen. "Als Novo Nordisk im Mai 2023 berichtete, dass Patienten, welche die höchste Dosis (50 Milligramm/Tag) Semaglutid oral einnahmen, nach 64 Wochen 15 Prozent ihres Gewichts verloren hatten, kündigte das dänische Unternehmen an, bis Ende desselben Jahres die Zulassung beantragen zu wollen", so die Mitteilung. Doch zunächst musste der dänische Konzern offenbar alle Energie darauf lenken, die mit dem internationalen Hype zu den GLP-1-Abnehm- und Diabetes-Medikamenten verbundene eklatante Steigerung des Bedarfs durch Ausweitung der Produktion zu befriedigen.

Patienten erhielten per Zufallsauswahl über 40 Wochen hinweg eine tägliche Behandlung mit Orforglipron in der Dosierung drei, zwölf bzw. 36 Milligramm oder ein Placebo. Die mit dem echten Medikament Behandelten kamen zu rund 65 Prozent auf eine mittelfristige Blutzuckereinstellung von unter 6,5 Prozent HbA1c.

Doch die Entwicklung geht weiter. Der US-Konzern Eli Lilly hat ein derartiges Medikament (GLP-1-Agonist) mit dem Wirkstoff Orforglipron in Entwicklung. Im Gegensatz zu den vergleichbaren Arzneimitteln zur einmal wöchentlichen Injektion handelt es sich dabei um ein synthetisches, kleines Wirkstoffmolekül . Es wird nicht wie Protein-Fragmente im Magen sofort abgebaut , sondern aufgenommen und später über die Leber verstoffwechselt. Ein kleines Molekül ist nicht nur günstiger in der Herstellung als Peptide, sondern wird auch leichter absorbiert.

Bei dem geplanten Medikament von Novo Nordisk handelt es sich um speziell verpacktes Semaglutid , also jener Wirkstoff, der auch in den Präparaten zum Injizieren enthalten ist. Deshalb wurde für die Tablettenform ein Absorptionsverstärker zur besseren Aufnahme im Magen hinzugefügt . Personen, die damit Gewicht verlieren wollen, werden das Medikament in der Früh auf nüchternen Magen mit wenig Flüssigkeit einnehmen müssen.

Gleichzeitig zeigte sich eine deutliche Gewichtsabnahme: Mit drei Milligramm des Wirkstoffes verloren die Probanden 4,7 Prozent ihres Körpergewichts, mit zwölf Milligramm 6,1 Prozent und unter der höchsten Dosis betrug die Gewichtsabnahme sogar 7,9 Prozent (Placebo: minus 1,6 Prozent).

Eli Lilly wird das potenzielle Medikament wahrscheinlich zunächst für die Zulassung zur Behandlung von Typ-2-Diabetes anmelden. Doch das ist erst der Anfang. "Der Hersteller lässt in der Phase-III-Studie ATTAIN-1 die Wirkung von Orforglipron an etwa 3.000 Patienten mit Übergewicht und Adipositas prüfen. Die Ergebnisse könnten noch in diesem Jahr vorliegen und die Grundlage für eine Zulassungserweiterung (zum Abnehmen; Anm.) schaffen", schrieb dazu am Dienstag das Deutsche Ärzteblatt. Auch andere internationale Pharmakonzerne wollen möglichst schnell zu ähnlichen Arzneimitteln kommen.