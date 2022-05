Schwerhörig? Ein KURIER-Redakteur ließ seine Ohren testen

Harald Belyus, Kollege von Frau Reppe-Wormann und zugleich der Berufsgruppensprecher in der Wirtschaftskammer Wien, hat zusätzlich tröstende Worte: „Wir leben in einer extrem lauten Zeit. Da konnte die Evolution des Menschen zuletzt nicht Schritt halten.“

Das Geschäft mit der Altersschwerhörigkeit boomt. Auch weil die Menschen älter und Hörgeräte immer kleiner, sensibler werden. Laut Belyus wurden in Österreich 2021 knapp 100.000 Hörgeräte an den Mann und an die Frau gebracht.

Wo viel Geld zu verdienen ist, ist immer auch Schatten. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) musste nachweisen, dass nicht alle Anbieter so redlich vorgehen wie meine Hörakustikmeisterin.

Durst, Spatz, Dach, 17, 96, 49. Corinna Reppe-Wormann hebt jetzt den Daumen. Ihr Kunde hört sowohl die einsilbigen Wörter als auch die Zahlen „noch zu neunzig Prozent“. Das darf ihn selbst freuen, aber auch die Gemeinschaft der Steuerzahler.