Schwere Depressionen: Lachgas kann die Symptome deutlich lindern

Es zeigte sich, dass die Behandlung mit der 25-prozentigen Lachgas-Konzentration fast so wirksam war wie jene mit 50-prozentigem Lachgas, dabei aber nur ein Viertel der negativen Nebenwirkungen auftrat. Bei der ersten Studie wurden die Depressions-Symptome nur bis zu 24 Stunden nach der Behandlung ausgewertet, in der neuen Untersuchung passierte dies über zwei Wochen. Zur Überraschung der Mediziner hielten die Verbesserungen der Symptome bei einigen Patienten über den gesamten Auswertungszeitraum an.

"Die deutliche Verringerung der Nebenwirkungen war unerwartet, aber noch aufregender war, dass die Effekte nach einer einzigen Verabreichung für zwei Wochen anhielten", sagte Nagele. Für die Forscher untermauern diese Ergebnisse, dass nicht-traditionelle Behandlungen eine brauchbare Option für Patienten sein können, deren Depression nicht auf die üblichen Medikamente anspricht, und auch eine schnell wirksame Behandlungsoption für Patienten in depressiven Krisen darstellen können.

15 Prozent sprechen nicht auf Standard-Therapien an

Laut Charles Conway, Direktor der Ambulanz für behandlungsresistente Depression und Neurostimulation an der Washington University School of Medicine (USA), sprechen etwa 15 Prozent der Menschen, die an Depressionen leiden, nicht auf die Standard-Antidepressiva-Behandlung an. Sie würden oft jahre- bis jahrzehntelang an einer lebensbedrohlichen Depression leiden und es sei unklar, warum die Standardbehandlungen bei ihnen nicht wirken. Neuartige Therapieformen wie Lachgas seien entscheidend für diese Menschen.

Auch Nagele hofft auf eine breitere öffentliche Akzeptanz der alternativen Behandlungsform. "Es gibt einen großen ungedeckten Bedarf", verweist er auf "Millionen von depressiven Patienten, die keine guten Behandlungsmöglichkeiten haben, besonders diejenigen, die von Suizidalität betroffen sind".