Nichts hilft depressiven Herzpatienten so sehr wie Bewegung

Depressionen kommen bei Menschen mit einer koronaren Herzerkrankung häufig vor. Die gute Nachricht: Die wahrscheinlich effektivste Kurzzeitbehandlung für dieses Menschen ist einfach und günstig: Bewegung hilft sogar besser als Antidepressiva, Psychotherapie oder andere komplexe Behandlungen. Zu dieser Erkenntnis kamen jetzt Mediziner unter Leitung des Royal College of Surgeons in Ireland. Veröffentlicht wurde die Studie in der Zeitschrift Psychosomatic Medicine.

Die Untersuchung ist die erste systematische Übersichtsarbeit, die Behandlungen für Depressionen bei Menschen mit koronarer Herzkrankheit vergleicht.

Mehrere Behandlungen

Die Forscher schauten sich Behandlungsstudien an, genauer gesagt, wie Antidepressiva, Psychotherapie, Bewegung, eine Kombination aus Psychotherapie und Antidepressiva sowie eine Behandlung von mehreren Ärzten gleichzeitig wirken. Um die Wirksamkeit zu messen, untersuchten die Wissenschafter Faktoren wie die Therapietreue der Patienten (Abbruchrate) und die Veränderung der depressiven Symptome - jeweils acht Wochen nach Behandlungsbeginn.