Bestimmte Antidepressiva lassen Gehirn leichter umlernen

Eine Studie von Wiener Forschern zeigt, dass selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs) im Gehirn Prozesse anstoßen, die die Aufnahmefähigkeit verändern. Studienteilnehmer taten sich nach der Gabe eines Antidepressivums beim Umlernen von Gedächtnisaufgaben leichter. SSRIs erhöhen demnach die Flexibilität (Plastizität) in bestimmten Hirnregionen. Im Zusammenhang mit Depressionen dürften sie Patienten vor allem wieder neue Eindrücke und Sichtweisen eröffnen.

Durch SSRIs wird nicht der im Volksmund oft als "Glückshormon" bezeichnete Nervenbotenstoff Serotonin selbst zugeführt, sondern es wird dessen Rücktransport in die Zellen gehemmt, in dem der Serotonintransporter (SERT) in den Zellmembranen blockiert wird. Dadurch erhöht sich die verfügbare Menge an Serotonin im Nervengewebe. Im Gehirn beeinflusst die Aktivität des Serotonintransporters neuronale Netzwerke, die bei Depressionen verändert sind. Seit mehr als 30 Jahren werden daher die relativ nebenwirkungsarmen SSRIs intensiv in der Behandlung der durch Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit und einem Gefühl der psychischen Lähmung gekennzeichneten, weitverbreiteten Störung eingesetzt.

Balance zwischen Hirngebieten ändert sich

Sie bringen in der Regel nach einigen Wochen der Einnahme bei zumindest zwei Drittel der Betroffenen gute bis moderate Verbesserung mit sich, heißt es am Montag in einer Aussendung des Wissenschaftsfonds FWF. Wie genau sie im menschlichen Gehirn ihre Wirkung entfalten ist aber noch nicht vollständig geklärt.

Aus Tierversuchen war bereits bekannt, dass SSRIs eine wichtige Rolle beim Erinnern oder Lernen bzw. beim Umbauen oder Verändern von Lerninhalten spielen. Die Veränderbarkeit oder Plastizität des Gehirns, die es ermöglicht, neue Verbindungen zwischen den unglaublich vielen Nervenzellen herzustellen oder bestehende umzugestalten, bildet die Grundlage unserer kognitiven Fähigkeiten. Die Plastizität nimmt allerdings mit zunehmendem Alter ab, wie sich etwa unschwer beim Memoryspielen mit kleinen Kindern nachvollziehen lässt.