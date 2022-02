Schweden empfiehlt eine vierte Impfung für Menschen über 80 Jahre

Schwedens Gesundheitsbehörde empfiehlt Menschen ab 80 Jahren eine zweite Auffrischungsimpfung, also eine vierte Impfung insgesamt, um einer nachlassenden Immunität entgegenzuwirken. Die Empfehlung gilt auch für Bewohner von Pflegeheimen oder ältere Menschen, die zu Hause betreut werden.

Die Auffrischungsimpfung soll frühestens vier Monate nach dem ersten Booster erfolgen, und zwar entweder mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer oder dem von Moderna. „Eine Booster-Dosis verstärkt den Schutz. Daher glauben wir, dass Menschen ab 80 Jahren von einer zweiten Auffrischungsdosis profitieren werden“, sagt Chefepidemiologe Anders Tegnell.

Israel hat am 2. Jänner begonnen, allen Menschen über 60 Jahren und Risikopatienten eine vierte Dosis des Impfstoffes von Biontech/Pfizer anzubieten.

In Österreich kann derzeit laut den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums eine vierte Impfung "in Hochrisikobereichen (z. B. exponiertes Gesundheitspersonal) sowie in systemkritischen Bereichen ab 6 Monaten nach der 3. Impfung angeboten werden". Diese "Kann-Bestimmung" gilt auch für Personen mit einem beeinträchtigten Immunsystem und/oder einer Therapie, die ihr Immunsystem unterdrückt, z. B. nach Organtransplantationen oder bei bestimmten Therapien bei Autoimmunerkrankungen.

Die Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, hat vor einigen Tagen bereits angekündigt, dass eine vierte Impfung als Booster vor der nächsten kühleren Saison notwendig sein werde. Man werde den Sommer nützen müssen, um mit diesen Auffrischungsimpfungen spätestens Ende September fertig zu sein.