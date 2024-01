Schwangerschaft: Paracetamol kann zu Verhaltensauffälligkeiten führen

Kinder waren unaufmerksam und zeigten auffälliges Verhalten

Das Ergebnis: Mit zunehmendem Paracetamolkonsum schwangerer Teilnehmerinnen zeigten die untersuchten Kinder in jedem der unterschiedlichen Alterszeitpunkte mehr Aufmerksamkeitsprobleme und ADHS-artiges Verhalten. "Zu den Verhaltensweisen, über die die Betreuer berichteten, gehörten, dass das Kind unaufmerksam redete, nicht aufpasste, nicht still war, wenn es ruhig sein sollte, sich nicht hinsetzte, wenn es sitzen sollte, und ein wenig aggressiv war mit anderen Kindern", wird Studienautorin Susan Schantz in einer Aussendung zitiert.

Die Ergebnisse seien allerdings kein Hinweis darauf, dass die Kinder an einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung leiden oder dass bei ihnen zu einem späteren Zeitpunkt ADHS diagnostiziert wird. Die Kinder scheinen aber mehr Probleme mit der Aufmerksamkeit zu haben als Gleichaltrige, die im Mutterleib weniger oder gar nicht Paracetamol ausgesetzt waren, betonte Schantz.

Frühere Studien bringen einen höheren Paracetamol-Konsum der Mutter in der Schwangerschaft mit Sprachverzögerungen von Kindern in Verbindung.

Die aktuelle Studie wurde in der Zeitschrift Neurotoxicology und Teratology veröffentlicht.