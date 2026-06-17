Schneller Griff zum Schmerzmedikament in Krankenhäusern

Patientinnen und Patienten in österreichischen Krankenhäusern mit akuten oder chronischen Erkrankungen erhalten zu 90 bzw. 86 Prozent Analgetika. Nicht-medikamentöse Maßnahmen gibt es im Vergleich dazu deutlich seltener. Das hat eine Studie ergeben, an der federführend auch Fachleute des Instituts für Pflegewissenschaften der MedUni Graz beteiligt waren.

"Das Schmerzmanagement bei stationären Patienten mit akuten und chronischen Schmerzen sollte multimodale analgetische und nicht-pharmakologische Interventionen umfassen. Empirische Daten zu den wirklich angewendeten Verfahren zum Schmerzmanagement bei Patienten mit akuten oder chronischen Schmerzen sind jedoch weiterhin begrenzt. Ziel dieser Studie war es, Interventionen bei stationären Patienten mit akuten versus chronischen Schmerzen zu beschreiben und zu vergleichen", schrieben die Wissenschafter in der Fachzeitschrift Pain Management Nursing.

In der wissenschaftlichen Arbeit wurden die Daten von drei jährlichen Erhebungen des österreichischen Systems zur Messung der Pflegequalität (2021 bis 2023) analysiert. Geschulte Pflegekräfte hatten demografische Daten, medizinische Diagnosen, Pflegebedürftigkeit und die zum Zeitpunkt der Erhebung durchgeführten Schmerzinterventionen bei Spitalpatienten erhoben. Die Informationen bezogen sich schließlich auf 2.118 Kranke mit akuten und 955 Personen mit chronischen Schmerzen.