Schlankheitsmacher mit Gefahrenpotenzial

Sibutramin ist seit 2010 ein weltweit verbotener Arzneistoff. Dennoch findet er sich häufig undeklariert in angeblich natürlichen Schlankheitsmitteln. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz warnt am Donnerstag vor einem weiteren Schlankmachermittel, das online angeboten wird. Bei den "Zotreem Power Plus"-Kapseln handelt es sich demnach um ein nicht zugelassenes Medikament, das weder in Deutschland noch in Österreich verkauft werden darf.

Sibutramin kann laut der deutschen Verbraucherzentrale sowohl den Blutdruck als auch die Herzfrequenz ("Herzrasen") erheblich erhöhen. Manche Menschen klagen zudem über Mund­trockenheit, Kopf­schmerzen und Verstopfung. Selbst unter ärztlicher Kontrolle (als verschreibungs­pflichtiges Medikament) ist es weltweit zu mindestens 49 Todesfällen in Verbindung mit Sibutramin gekommen. Zudem gebe es international eine Reihe von Berichten über (reversible) Gedächtnis­störungen, beeinträchtigtes Erinnerungs­vermögen, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit, Sprach- oder Sehstörungen und Migräne­attacken.

Sibutramin sei früher als letztes Mittel gegen Adipositas unter ärztlicher Aufsicht verabreicht worden. Wegen gravierender Nebenwirkungen habe der appetithemmende Wirkstoff allerdings keine Zulassung mehr. Das LUA habe in den vergangenen Jahren in mehreren Schlankheitspillen gesundheitsschädliche Substanzen nachgewiesen und rate vom Kauf solcher Mittel über das Internet ab.