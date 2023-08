Schlaflieder von Mozart reduzieren Schmerzen von Babys

Schmerzwerte messen

Saminathan Anbalagan und Kollegen maßen die Schmerzwerte von Neugeborenen, die sich zwischen April 2019 und Februar 2020 in New York City (New York, USA) im Rahmen eines Routine-Screenings auf Krankheiten wie Gelbsucht und Phenylketonurie (PKU) einem Bluttest unterzogen. Die Säuglinge waren im Durchschnitt zwei Tage alt und wurden in der 39. Schwangerschaftswoche geboren, 53 % waren männlich und 61 % waren hispanisch. Im Rahmen der Standardbehandlung erhielten alle Säuglinge zwei Minuten vor dem Fersenstich 0,5 Milliliter Zuckerlösung. Ein Prüfarzt, der einen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung trug, beurteilte die Schmerzwerte der Säuglinge vor, während und nach dem Fersenstich. Der Schmerzpegel wurde anhand der Mimik, des Weinens, der Atmung, der Bewegungen der Gliedmaßen und der Wachsamkeit der Säuglinge bestimmt.

Wirksame Methode

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Musikaufnahmen eine wirksame Methode zur Schmerzlinderung bei Neugeborenen sein können, die sich kleineren Eingriffen unterziehen. Die Autoren schlagen vor, dass künftige Forschungsarbeiten untersuchen könnten, ob Aufnahmen der elterlichen Stimmen ebenfalls die Schmerzen von Neugeborenen bei kleineren Eingriffen verringern können, sowie den Einfluss von körperlichem Trost durch die Betreuungspersonen zusätzlich zur Musik auf das Schmerzniveau zu untersuchen.