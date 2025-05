Wie viele Stunden Schlaf Mütter durch Babys wirklich verlieren

Nahezu alle Mütter leiden nach der Geburt eines Babys unter Schlafmangel . Insbesondere in den ersten Wochen schlafen sie deutlich weniger als in der Schwangerschaft und davor. US-Forschende haben nun in Zahlen gemessen, wie sehr sich die Schlafdauer bei Erstgebärenden in den ersten Wochen nach der Entbindung verändert.

Schlafstruktur wird deutlich verändert

„Der signifikante Verlust an ununterbrochenem Schlaf in der Zeit nach der Geburt war das dramatischste Ergebnis“, erklärt Teresa Lillis, Hauptautorin der Studie, promovierte klinische Psychologin und außerordentliche Professorin am Rush University Medical Center in Chicago. „Während Mütter nach der ersten Woche nach der Geburt in der Regel wieder ihre nächtliche Schlafdauer wie vor der Schwangerschaft erreichten, blieb ihre Schlafstruktur stark verändert. Diese Ergebnisse verändern unser Verständnis des Schlafs nach der Geburt grundlegend; nicht der Schlafmangel, sondern der Mangel an ununterbrochenem Schlaf stellt die größte Herausforderung für junge Mütter dar.“

Lillis wies darauf hin, dass die Resultate auch erklären könnten, weshalb sich viele Mütter weiterhin erschöpft fühlen – selbst wenn sie die empfohlenen sieben oder mehr Stunden pro Nacht schlafen. Schlafunterbrechungen werden in der Studie außerdem als möglicher Risikofaktor für postpartale Depressionen und andere gesundheitliche Probleme nach der Geburt hervorgehoben.

„Unsere Ergebnisse bestätigen die Erschöpfungserfahrung junger Mütter und bieten neue Ansatzpunkte für schlafbezogene Interventionen“, so Lillis. „Anstatt Mütter einfach zu ermutigen, ‚mit dem Baby zu schlafen‘, zeigen unsere Ergebnisse, dass Mütter am meisten von Strategien profitieren, die ungestörten Schlaf ermöglichen.“