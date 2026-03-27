Spermien-Studie: Gängiger Rat für Männer nun infrage gestellt

Vor einer Samenprobe oder Kinderwunschbehandlung wird Männern oft geraten, einige Tage enthaltsam zu sein. Eine große neue Analyse stellt diese Routine nun zumindest teilweise infrage: Je länger Spermien im Körper gespeichert werden, desto häufiger zeigten sie Schäden am Erbgut und Anzeichen von Zellstress. Gleichzeitig nahm ihre Beweglichkeit ab.

Lange galt: besser ein paar Tage warten - vor einer Samenprobe oder Kinderwunschbehandlung. Doch genau das könnte nicht immer die beste Lösung sein.

Ein Forschungsteam um Krish Sanghvi und Rebecca Dean von der University of Oxford hat Daten aus 115 Studien mit mindestens 54.889 Männern aus 31 Ländern ausgewertet. Zusätzlich flossen 56 Studien zu 30 Tierarten in die Meta-Analyse ein. Veröffentlicht wurde die Arbeit in Proceedings of the Royal Society B.

Spermien: Wie sich längere sexuelle Abstinenz konkret auswirkte

Das Ergebnis: Längere sexuelle Abstinenz war mit einer statistisch signifikanten Verschlechterung verschiedener Spermienmerkmale verbunden. Konkret stiegen DNA-Schäden und oxidativer Stress – also Zellstress durch aggressive Sauerstoffverbindungen. Gleichzeitig nahmen Beweglichkeit und Lebensfähigkeit der Spermien ab.

Die Forscher fassen das so zusammen: „Durch sexuelle Abstinenz steigen oxidativer Stress und DNA-Schäden, während Beweglichkeit und Lebensfähigkeit sinken.“

Nicht alles wurde jedoch schlechter. Die Forschenden fanden keinen signifikanten Effekt auf die Form der Spermien, ihre Geschwindigkeit, die Befruchtungsrate oder die Qualität der Embryonen in den Humanstudien.

Die Arbeit sagt also nicht: längere Enthaltsamkeit verschlechtert automatisch die Fruchtbarkeit. Sie zeigt vielmehr, dass bestimmte Qualitätsmerkmale der Spermien leiden können.