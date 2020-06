Salzburger Baby mit teuerster Arznei der Welt behandelt

An der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde ist gestern, Mittwoch, erstmals in Österreich ein Baby per Gentherapie gegen die Spinale Muskelatrophie (SMA) behandelt worden.

Es handelt sich um ein vier Monate altes Mädchen. Dies erklärten Experten am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz.

„Die neue Therapie birgt große Vorteile. Sie setzt direkt an dem Gendefekt an. Die Behandlung erfolgt einmalig. Der dritte Vorteil ist der Zugang durch eine intravenöse Infusion“, sagte Günther Bernert, Präsident der Österreichischen Muskelforschung.