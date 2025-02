Bakterielle Infektion: Salmonellen-Impfstoff könnte in greifbare Nähe rücken

Eine Salmonellen-Impfung ist aktuell nicht verfügbar. Die Impfung gegen Typhus wirkt ausschließlich gegen eine Ansteckung mit dem Erreger Salmonella typhi. US-Mikrobiologen der University of Florida sind einer Schutzimpfung gegen enteritische Salmonellosen nun einen entscheidenden Schritt nähergekommen, wie sie im Fachblatt Infection and Immunity berichten.

Für Risikogruppen kann eine Ansteckung mit dem Bakterium gefährlich werden: Im Jahr 2023 wurden in Österreich 21 durch Salmonellen verursachte lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche gemeldet. 141 Personen waren betroffen, 32 mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es gab einen Todesfall.

Eine Salmonellen-Infektion ist eine unangenehme Angelegenheit: Übliche Symptome sind Fieber, Durchfall und Bauchkrämpfe . In der Regel verläuft eine Salmonellose glimpflich, die Beschwerden bilden sich von selbst zurück.

Nasen-Impfstoff an Mäusen getestet

In einer Untersuchung wurde ein nasaler Salmonellen-Impfstoff an Mäusen getestet. Während in einer früheren Studie mit im Labor gewonnenen Salmonellenstämmen gearbeitet wurde, verwendeten die Forschenden um Mariola Ferraro dieses Mal Salmonellenbakterien aus der lokalen Umwelt – dem Abwassersystem von Gainesville, Florida, um die Wirksamkeit des Präparates zu testen.

Für den Impfstoff selbst verwendete man sogenannte extrazelluläre Vesikel, Partikel, die Informationen von einer Zelle zur anderen transportieren können. Das Team um Ferraro nutzte sie für den Transport von Proteinen der Salmonellenerreger. Das Nebenwirkungsprofil sei damit geringer als bei einem Lebendimpfstoff.

Die Mäuse bildeten potente Antikörper und damit einen Abwehrmechanismus gegen die Bakterien. In Summe habe man belegen können, dass der Impfstoff eine Immunreaktion gegen reale Infektionen auslöst. Relevant seien die Fortschritte auch deshalb, weil immer mehr Erreger der Salmonellose zunehmend unempfindlich gegenüber Antibiotika werden.