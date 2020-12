Russische Botschaft dementiert: Keine Sputnik-Impfungen in Österreich

Die Russische Botschaft in Wien hat am Mittwoch Berichte über Impfungen mit dem Coronavirus-Impfstoff "Sputnik V" in Österreich zurückgewiesen.

Zuvor hatte die Gratiszeitung Heute geschrieben, dass Mitarbeiter der in Wien beheimateten internationalen Organisationen wie der UNO, der OSZE und der Atomenergiebehörde im Cottage-Sanatorium in Wien-Währing geimpft würden. Dies sei jedoch unrichtig, hieß es seitens der Botschaft gegenüber der APA.